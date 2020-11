Poco isi reafirma independenta fata de Xiaomi

De aceasta data prin intermediul cifrelor: de la nasterea diviziei si pana in prezent au fost vandute peste 6 milioane de telefoane Poco in peste 35 de tari din lume.

Brandul Poco a luat nastere in 2018, cu primul telefon lansat Xiaomi Pocophone F1. La momentul respectiv, Poco nu era un brand independent, ci o subdivizie a celor de la Xiaomi. Pocophone F1 insa a fost un succes enorm, pe care pretul si specificatiile l-au adus rapid in atentia tuturor la nivel global: 300$ pentru un telefon cu specificatii interne de top, dar fara gimmicks. A fost un adevarat flagship killer, practic luase locul lui OnePlus. Acesta a fost distribuit global intr-un numar de 2.2 milioane de exemplare, iar noi am fost suficienti de norocosi sa testam unul si sa primeasca si acordul nostru de asemenea. Review-ul il puteti citi aici.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!

What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.

Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020