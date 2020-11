Samsung anunta Galaxy A12 si A02s: doua telefoane entry-level

Telefoanele se adreseaza segmentului entry-level si vor fi disponibile din ianuarie-februarie 2021.

Ambele telefoane vin echipate cu un ecran TFT de 6.5 inch si o rezolutie HD+, alaturi de o baterie de 5000mAh si incarcare rapida la 15W. Ambele telefoane vin cu Android 10, ofera slot card SD si jack de 3.5mm. Preturile inca nu au fost facute publice.

Diferentele intre ele se termina aici, iar Galaxy A12 foloseste un procesor octa-core necunoscut la ora actuala ca model, cu echipare de baza 32GB interni si 3GB RAM pana la varianta cu 128GB interni si 6GB RAM. Camera foto principala are 48MP, cea ultra-wide 5MP plus 2 camere de 2MP una pentru macro si adancime. Camera de selfie-uri are 8MP. Senzorul de amprenta se afla pe lateral.

Galaxy A02s este un telefon si mai basic: foloseste un procesor Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 tot octacore, alaturi de 3GB RAM si 32GB pentru stocare. Pe partea foto senzorul ultra-wide a disparut si am ramas cu un senzor principal de fotografie de 13MP, alaturi de doi senzori de 2MP pentru macro si adancime. Camera frontala este de 5MP. Acesta nu are senzor de amprenta, deci securitatea a ramas de moda veche, cu PIN si poate deblocare faciala.