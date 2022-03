POCO X4 Pro 5G și POCO M4 Pro își fac debutul la MWC 2022

POCO a anunțat lansarea globală a modelelor POCO X4 Pro 5G și POCO M4 Pro la Mobile World Congress Barcelona 2022 (MWC), cea mai importantă expoziție din lume pentru industria telefoanelor inteligente. Este pentru prima dată când compania este prezentă la MWC sub umbrela brandului POCO. Noile telefoane vor fi disponibile în curând și pe piața din România.

Apropo de aceste modele, Alex a testat anterior M3 PRO și X3 NFC, așa că putem spune că ne aflăm cumva pe partea celor care cunosc.

POCO X4 Pro 5G este un smartphone care oferă experiențe la nivel flagship, dar în același timp accesibile pentru tinerii pasionați de tehnologie. Cu dotări de top, cum ar fi display-ul AMOLED cu rata de refresh de 120Hz, camera de 108MP, procesorul Snapdragon® 695 5G și încărcare turbo la 67W, POCO X4 5G livrează performanțe înalte la toate capitolele pentru utilizarea zilnică, sesiunile de gaming și fotografie. Pentru cei aflați în căutarea unui telefon care asigură experiențe de divertisment unice, a fost lansat modelul POCO M4 Pro, dotat cu display AMOLED cu rată de refresh de 90Hz, difuzoare stereo, cameră principală cu rezoluție înaltă de 64MP, procesor MediaTek Helio G96 și încărcare rapidă la 33W Pro.

Această lansare este un moment cheie pentru companie. POCO își propune să depășească așteptările utilizatorilor și să le ofere cele mai tari experiențe la prețuri accesibile, a spus Kevin Qiu, președintele POCO Global. Cu noul POCO X4 Pro 5G vom stabili, cu siguranță, un nou standard pe acest segment în întreaga industrie. Prin specificațiile sale la nivel flagship vom duce experiența de utilizare la următorul nivel. Al doilea model lansat, POCO M4 Pro, este o opțiune excelentă pentru cei care își doresc specificații superioare la un preț imbatabil.

POCO X4 Pro 5G: Accelerează-ți utilizarea de zi cu zi cu o experiență completă la nivel flagship

POCO X4 Pro 5G are un panou AMOLED DotDisplay cu dimensiunea de 6.67″, care operează la o rată de refresh de 120Hz și asigură o experiență de vizionare fluidă și imersivă. Este pentru prima dată când POCO folosește display-uri AMOLED pe seria X. În plus, ecranul are și o rată de răspuns de 360Hz, ceea ce înseamnă că reacționează rapid la orice atingere.

Culorile sunt vibrante, datorită gamei extinse DCI-P3, iar prin rezoluția 2400 x 1080 FHD+, ecranul AMOLED își ajustează automat luminozitatea în funcție de condițiile în care este folosit. Display-ul POCO X4 Pro 5G are și SGS Eye Care Certification, care le asigură utilizatorilor confortul necesar pentru sesiunile lungi de gaming.

La nivel de cameră, POCO X4 Pro 5G este dotat cu un senzor principal de 108MP, cu o dimensiune de 1/1.52″, una dintre cele mai mari disponibile în întreaga lume, folosită în premieră pe POCO. Cu ajutorul tehnologiei de binning 9-în-1, acest senzor captează mai multă lumină pentru o claritate îmbunătățită și fotografii excelente.

Set-up-ul de camere de pe spate cuprinde și un senzor ultra-wide de 8MP și o lentilă macro de 2MP, în timp ce camera selfie este de 16MP. POCO X4 Pro 5G asigură fotografii de calitate în orice condiții și aduce și o serie de funcții noi. Una dintre ele este opțiunea de selfie panoramic, prin care nicio persoană nu va mai ieși din cadru, indiferent de cât de mare este grupul fotografiat. Filmările slow motion, dual-video, time-lapse, funcția super macro, filtrele video și caleidoscopice vor fi și ele apreciate de utilizatori.

Smartphone-ul este alimentat de procesorul Snapdragon® 695 5G, construit pe 6nm, care oferă viteze și eficiență la nivel flagship. Un CPU octa-core cu două nuclee Arm Cortex-A78 poate atinge viteze de până la 2.2GHz. Pe lângă cei 8GB de RAM, POCO X4 Pro 5G oferă și 3GB în plus, transformați din 256GB ROM, datorită Dynamic RAM Expansion Technology, ceea ce îl face un dispozitiv ideal pentru gaming, cu capabilități 5G.

Bateria masivă de 5,000mAh asigură utilizarea pentru peste 15 ore de redare de conținut video, 25 de ore de citit, 191 de ore de muzică. Atunci când telefonul se descarcă, poate fi repus în funcțiune foarte repede. Cu încărcarea turbo de 67W, bateria lui POCO X4 Pro 5G ajunge la 70% în doar 22 de minute – cam cât o pauză de cafea – și la 100% în numai 41 de minute. Pentru experiențe de divertisment imersive, POCO X4 Pro 5G este dotat și cu difuzoare stereo ce asigură un sunet clar, în timp ce motorul liniar pe axa-Z oferă vibrații mai puternice cu un feedback precis în timpul jocurilor. Smartphone-ul rulează MIUI 13, sistem de operare care aduce funcții noi și performanțe îmbunătățite pentru a optimiza experiența de utilizare.

POCO M4 Pro: Oferă experiențe de divertisment supreme la un preț imbatabil

POCO M4 Pro este un telefon ce asigură un raport calitate-preț imbatabil. Panoul AMOLED DotDisplay de 6.43″ este folosit în premieră pe un smartphone POCO din seria M și are o rată de refresh de 90Hz și o rată de răspuns de 180Hz.

Culorile prind viață datorită tehnologiei DCI-P3, iar luminozitatea ecranului ajunge până la 1,000 de niți și se ajustează automat în funcție de condițiile de utilizare. De asemenea, este certificat de SGS cu „Eye Care Display” și „Seamless Display” pentru consumul îndelungat de conținut video. Funcția Reading Mode 3.0 le permite utilizatorilor să treacă la o temperatură mai caldă a culorilor pentru a reduce disconfortul ochilor, în special în timpul nopții. Cu ajutorul rezoluției 2400 x 1800 FHD+, orice tip de conținut, de la vloguri și până la feed-urile de social media, va putea fi redat clar, în culorii vii, iar experiența de vizionare va fi optimă.

La nivel foto, POCO M4 Pro aduce în prim-plan un senzor principal de 64MP, aflat la debut pe seria M, ce oferă fotografii clare și detaliate. Un senzor ultra-wide de 8MP cu unghi de 118° și o lentilă macro de 2MP completează setup-ul de camere de pe spate. De asemenea, utilizatorii pot surprinde orice moment în detaliu, datorită funcțiilor slow-motion video, time-lapse video și night mode. Pentru cei care își doresc selfie-uri de calitate, POCO M4 Pro are o cameră frontală de 16MP.

POCO M4 Pro are 179.5 grame și 8.09 mm grosime, dimensiuni ce îl transformă în cel mai ușor telefon POCO de până acum. Acest lucru nu înseamnă că s-au făcut compromisuri, deoarece este echipat cu o baterie de 5,000mAh, care poate rezista până la două zile. POCO M4 Pro dispune de tehnologie Pro fast Charging 33W și se încarcă complet în doar o oră. Lăsat la încărcat pentru doar 10 minute, telefonul asigură redarea de conținut video pentru cel puțin două ore.

POCO M4 Pro este alimentat de procesorul MediaTek Helio G96, un chipset performant ce face față oricărui tip de utilizare. Un CPU octa-core și un GPU ARM Mali-G57 MC2 asigură viteze uimitoare de 2.05GHz. Ca măsură suplimentară de precauție pentru performanțele de top, telefonul are și LiquidCool Technology 1.0 Plus, sistem prin care temperaturile sunt menținute la un nivel optim, indiferent de cât de intens este utilizat noul POCO M4 Pro.

Dacă cei 8GB de RAM nu sunt suficienți, Dynamic RAM Expansion Technology permite transferul suplimentar a 3GB din 256GB ROM. Capacitatea de stocare poate fi extinsă până la 1TB, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot păstra în telefon până la 500 de clipuri, 250.000 de melodii și 500.000 de fotografii. De asemenea, POCO M4 Pro are difuzoare stereo care asigură un sunet imersiv, motor liniar pe axa-Z pentru feedback haptic și rulează noul MIUI 13 pentru experiențe stabile și performante de utilizare.

Ca brand dedicat în totalitate oferirii experiențelor de divertisment supreme, POCO adaugă încă un bonus pentru utilizatorii săi. În premieră, serviciul de abonament YouTube Premium va fi preinstalat atât pe POCO X4 Pro 5G, cât și pe POCO M4 Pro. Cei care își vor achiziționa telefoanele vor beneficia gratuit de avantajele YouTube Premium pentru două luni, ceea ce înseamnă conținut fără reclame, posibilitatea vizionării offline și acces neîntrerupt la conținutul video și audio de pe platforma YouTube.

Disponibilitatea și prețul produselor

POCO X4 Pro 5G va fi disponibil în trei variante de culoare Laser Black, Laser Blue și POCO Yellow și două variante de stocare: 6GB+128GB și 8GB+256GB.

Preț de vânzare:

299€ pentru varianta de stocare 6GB+128GB

349€ pentru varianta de stocare 8GB+256GB

POCO M4 Pro va fi disponibil în trei variante de culoare, Power Black, Cool Blue și POCO Yellow și două variante de stocare: 6GB+128GB și 8GB+256GB.

Preț de vânzare:

219€ pentru varianta de stocare 6GB+128GB

269€ pentru varianta de stocare 8GB+256GB

Prețurile și disponibilitatea la nivel local vor fi anunțate în curând.