Poco X3 NFC Review

Cu siguranta va aduceti aminte de Pocophone F1 produs de Xiaomi. Telefonul cu aspiratii de flagship killer pe care l-am laudat in review-ul nostru la momentul respectiv. A luat lumea smartphone-urilor pe nepregatite si a fost o surpriza placuta. Vanzarile si feedback-ul pozitiv al utilizatorilor au determinat Xiaomi sa dezvolte POCO ca un sub-brand si sa lanseze o adevarata linie de telefoane sub aceasta, nu doar unul.Astfel, in prezent, gasim cate un telefon Poco in fiecare categorie: entry-level avem Poco M3, mid-range avem Poco X3 si segmentul flagship de buget vom avea Poco F3. Eu am folosit mid-rangerul X3 pentru a vedea daca Poco a reusit sa se impuna si in acest segment.

Design si constructie

Ce gasim in cutie?

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

Constructia clasica de tip sandwich este prezenta. Frontal ecranul este protejat cu Gorilla Glass 5, rama este din aluminiu, iar spatele este din plastic. Este chiar certificat IP53 impotriva stropilor de apa si a prafului. Atentie, asta nu inseamna ca il veti putea spala sub jet de apa daca l-ati scapat in noroi. Senzorul de amprenta este pozitionat pe lateral, in butonul de deblocare, iar modulul camerelor foto de pe spate are un design original, lucru pe care nu pot decat sa-l apreciez. Bumperul este putin cam mare, dar avand in vedere ca ascunde 4 senzori foto si blitul nu ma pot plange. Logo-ul Poco este inscriptionat pe spatele telefonului si per total ce il scoate in evidenta cel mai mult este bumperul amintit mai sus. Pentru segmentul sau constructia este buna. De avut in vedere ca este un telefon mai bulky si aspectul acesta s-ar putea sa-i deranjeze pe unii.

Ce gasim in cutie?

Incarcatorul din fericire este in pachet si acesta incarca rapid la 33W. Pe langa acesta, mai gasim cheita pentru sertarul SIM si niste manuale.

Software si performanta

Poco X3 este inca pe Android 10 si interfata MIUI 12 a celor de la Xiaomi. Ce difera aici este launcherul, care este Poco Launcher. Diferentele intre experienta nativa Xiaomi si cea de pe Poco sunt mici. Eu nefiind nici un fan al interfetelor foarte simple, dar nici ale celor foarte incarcate am fost nevoit sa stau vreo 20 de minute ca sa imi simplific experienta si sa o aduc la un nivel utilizabil pentru gusturile mele. Mi-a placut ca mi-a permis acest lucru, nu mi-a placut ca din cand in cand primeam notificari sa incerc aplicatia X sau Y.

In materie de specificatii interne, Poco X3 foloseste un procesor octa-core Snapdragon 732G realizat pe o tehnologie de 8nm, varianta testata de mine are 64GB memorie interna si 6GB RAM. Rata de refresh a ecranului este de 120HZ, iar telefonul se misca bine pentru aceste caracteristici. Am avut intr-o singura zi probleme cand pana si bara de notificari sacada, dar dupa un restart totul a revenit la parametri normali. Pentru un telefon de buget, se misca excelent si raspunde prompt la toate comenzile. Nu m-am jucat pe el dar l-am folosit mult timp pe Waze, WhatsApp si YouTube. Nu au fost momente in care sa ma irite sau sa mi se para lent.

Ecran si sunet

Ecranul este un IPS LCD de 6.67inch, rezolutia FULLHD+, certificat HDR 10 si cu rata de refresh mai sus mentionata de 120Hz. Rata de refresh de 120Hz nu este activa in permanenta, ecranul va functiona in modul 60Hz in meniu, unele aplicatii uzuale, iar cei 120HZ vor fi vizibili abia in sesiunile de gaming. Fenomenul de ghosting este vizibil daca te uiti atent la ecran. Avand in vedere ca nimeni nu va sta sa urmareasca acest aspect, iar pretul telefonului este unul foarte bun, nu l-as trece ca un mare minus ci mai mult ca o observatie. Ecranul isi face treaba bine, singurul minus pe care l-a mostenit de la Xiaomi este luminozitatea automata necalibrata. In lumina slaba scade prea mult si trebuie ajustata manual.

Sunetul este stereo si puternic, dar nu reuseste sa reproduca sunetele cu acuratete.

Camera foto si video

Poco X3 foloseste un senzor principal de 64MP, 13MP pentru poze ultra wide si 2 senzori de 2MP pentru macro si adancime. Camera frontala este de 20MP.

Pozele realizate cu modulul principal sunt foarte bune pentru segmentul in care se afla telefonul. Primul lucru observabil este ca la partea de contrast este putin agresiv, iar al doilea ca tinde doar cateodata sa albastreasca zapada. Nivelul de detaliu este bun si am ramas surprins in mod placut de rezultate.

Pozele ultra-wide pierd vizibil din nivelul de detaliu in anumite scenarii, dar raman in continuare surprinzator de bune, mai ales cele cu multa zapada.

Zoom-ul 2x in lumina puternica reuseste sa produca poze detaliate si din nou pentru segmentul sau rezultatele sunt impresionante.

Modul night este cel mai slabut dintre cele prezente

In selfie-uri subiectul apare suficient de detaliat, iar fundalul pierde drastic din nivelul de detaliu.

Filmare in 4K este foarte detaliata, dar utilizabila doar cu miscari lente, altfel imaginea isi pierde din claritate si te ameteste.

Filmarea fullHD insa este mult mai reusita si stabilizarea se descurca chiar bine.

Baterie

Acumulatorul din Poco X3 are o capacitate de 5160mAh si alaturi de optimizarea softului foarte buna pe partea de autonomie nu te va dezamagi. Telefonul l-am bagat la incarcat cam dupa o zi jumatate sau chiar doua si am avut mereu un screen-on-time de peste 6 ore. In modelul meu de utilizare nu am reusit nici cum sa-l „omor” intr-o zi. Singura posibilitate cred ca este prin gaming, lucru pe care eu nu-l practic pe telefoanele mobile. Incarcarea rapida este la 33W si un ciclu complet de incarcare i-a luat undeva la o ora si 15 minute. Foarte bun daca tinem cont de bateria generoasa.

Pret si concluzii

Poco X3 NFC varianta testata de mine o puteti cumpara la pretul de 1000RON, in timp ce varianta cu 128GB memorie interna costa 1140RON.