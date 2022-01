Poco M3 Pro 5G Review

După succesul înregistrat de Xiaomi Poco(phone) F1, compania a conștientizat că are un sub-brand puternic în portofoliu. Așa că l-a extins treptat. Gama Poco F a păstrat în continuare sloganul de „flagship killer”, dar a primit și membrii noi prin gama M.

Unul dintre acești membrii este Poco M3 Pro 5G pe care l-am folosit recent.

Specificații tehnice

procesor MediaTek MT6833 Dimensity 700 octa-core 5G realizat pe tehnologia de 7nm

6GB RAM

128 GB memorie internă UFS 2.2

ecran IPS LCD de 6.5 inch rezoluție FullHD+

rată de reîmprospătare 90Hz

camera foto principala 48MP, selfie 8MP

baterie 5000mAh cu încărcare rapidă la 18W

jack 3.5mm, NFC, slot card SD

Design și construcție

La fel ca Xiaomi, Poco și-a pus în cap în ultimii ani să experimenteze pe partea de design. De la modele reușite la modele mai puțin reușite, am văzut de toate. M3 Pro este undeva la mijloc. Este un telefon ușor de identificat în sălbăticiunea urbană datorită designului de pe spate și a logo-ului Poco, dar nu este neapărat cel mai reușit aspect dacă ești în căutarea unui design minimalist. Construcția este de tip sandwich, cu ecranul protejat cu Corning Gorilla Glass 3, ramă de plastic și spate de plastic. Spatele imită sticla și este lucios, dar și destul de prietenos cu amprentele. În pachet vine cu o husă de cauciuc în care îl puteți îmbracă rapid dacă spatele va deranjează. Este comod de ținut în mâna și nu alunecă, iar senzorul de amprenta este integrat in butonul de deblocare. Deși nu e un looker la capitolul design, este ușor de folosit cu o singură mâna și oferă o construcție bine închegată.

Ecran și sunet

Ecranul lui M3 Pro este un IPS LCD cu o diagonală de 6.5 inch. Acesta rulează la rezoluția fullHD și vine cu o rată de reîmprospătare maximă de 90Hz. Această este dinamică și în funcție de ce anume rulează pe ecran comută automat între 30, 50, 60 sau 90Hz. În materie de culori și reglarea automată a luminozitățîi, ecranul arată bine și pentru categoria în care se află nu ii văd nici un minus. Ce am observat însă e că unghiurile de vizibilitate scad vizibil dacă privești ecranul de la un unghi de minim 120 grade. Dacă telefonul este așezat pe birou și îl privești de pe scaun, va părea că ecranul este puțin întunecat. Dar asta doar la unghiuri de peste 120 grade.

Sunetul este asigurat de un singur difuzor și acesta oferă claritate, putere, dar la capitolul fidelitate nu va impresiona. Ca telefon cu un singur difuzor l-aș poziționa în top 3 pentru categoria lui.

Experiență în utilizare, autonomie și software

Deși specificațiile nu sunt de telefon de top, Poco M3 este receptiv la comenzi și aplicații. Rată de reîmprospătare de 90Hz este binevenită pentru a face totul mai fluid, iar faptul că această se ajustează dinamic mi-a permis să ajung și la o autonomie de două zile cu o singură încărcare. Bateria de 5000mAh alături de rată de reîmprospătare dinamică și procesorul realizat pe 7nm permit o utilizare îndelungată și fără stres cu un singur ciclu de încărcare. Un ciclu complet de încărcare are nevoie de 2 ore cu încărcătorul din cutie.

Poco M3 Pro este momentan pe Android 11, cu interfață MIUI 12.5. Diferența pe partea de OS între Xiaomi și Poco este făcută de launcher. Telefoanele din gama Poco vin cu Poco Launcher. În materie de interfață, această permite foarte multe opțiuni de personalizare și rearanjare după bunul gust al fiecăruia. Proaspăt scos din cutie și pornit, acesta vine cu o serie de aplicații și jocuri preinstalate pe care puteți opta să le ștergeți.

Cameră foto și video

Camera principala se descurcă bine în toate situațiile. Pozele sunt suficient de detaliate iar culorile sunt reproduse destul de bine. Cele în lumina slabă la rândul lor păstrează un nivel de detaliu acceptabil și sunt bune. Din păcate de pe acest model lipsește camera ultra-wide și opțiunea implicită de zoom 2x sau 3x prezența pe mai toate telefoanele din acest segment. Avem 2 senzori secundari pentru macro și adâncime. Ar fi fost recomandabil că aceștia să lipsească în favoarea unui senzor ultrawide.

Selfie-urie arată și ele bine dar fără a impresiona. Camera de 8MP își face treaba în liniște.

În materie de video permite filmare la maxim 30 de cadre pe secundă și rezoluția 1080. Din fericire calitatea este bună, dar lipsa filmării la măcar 60 de cadre pe secundă se simte.

Concluzii și preț

M3 Pro 5G, varianta testată de mine o găsiți la eMag. Este un telefon solid pe care te poți baza atât pe partea de autonomie cât și pe partea de fotografie standard, dar are deja 1 an vechime si Poco M4 Pro a fost lansat. Vi-l recomand doar dacă îl prindeți la un preț promoțional fiind deja disponibil de 1 an pe piață și țineți cont că am fost puțin mai moale cu el la adresa criticilor din același motiv.