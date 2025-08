Mi-am portat abonamentele de internet fix și cablu TV de la DIGI la Orange

Sunt client vechi DIGI, am tot scris aici despre asta.

Am avut de la ei servicii de furnizare de energie electrică, telefonie fixă, TV prin satelit, iar până recent, de internet fix și cablu TV. Momentan mai am de la DIGI cinci abonamente de telefonie mobilă. Am căutat prin arhivă și am găsit că am contractat de la ei servicii pe actuala adresă de prin 2013, iar pe vechea mea adresa, pe numele soției – din 2005. Deci, aș putea spune, că sunt client cu vechime, posibil printre cei mai vechi ai lor.

Nu am rămas clientul lor doar pentru că sunt ieftini (chiar sunt!) sau pentru că nu aveam alternativă în zonă, ci pentru că am fost mulțumit pe deplin de toate serviciile lor. Am renunțat doar când am găsit ceva mai avantajos, cum a fost Hidroelectrica pe partea de electricitate.

Prin urmare, nu căutam activ oferte pentru internet fix și CATV, dar am tot verificat ce reclame îmi veneau în inbox sau pe social media. Așa am dat peste una care zicea doar că oferă un TV gratuit la abonare, drept urmare am dat click pe ea și așa am fost contactat de un operator call-center care mi-a prezentat trei opțiuni de abonament de la Orange, după cum urmează:

Caracteristici OFERTA EXTRA OFERTA SUPREME OFERTA PREMIERE Perioadă contractuală 24 luni 24 luni 24 luni Televiziune 200 canale 200 canale 200 canale Internet Nelimitat, 1000 Mbps, download 940 Mbps Nelimitat, 1000 Mbps, download 940 Mbps Nelimitat, 2300 Mbps, download 2100 Mbps / upload 1000 Mbps Echipamente incluse Card CI/receiver + router Wi-Fi 6 Card CI/receiver + router Wi-Fi 6 Card CI/receiver + router Wi-Fi 6 + Wi-Fi 6 Mesh Canale maghiare gratuite ✔ ✔ ✔ HBO & HBO MAX — ✔ ✔ Netflix — Netflix Basic inclus Netflix Standard inclus Wi-Fi Mesh — — ✔ Dispozitive bonus Camera de supraveghere interioara/exterioara tapo c310 – 5 RON plata curier

sau

Cantar Xiaomi body composition scale s400 – 5 RON plata curier Camera de supraveghere cu 2 prize WIFI – 5 RON plata curier

sau

Friteuza Xiaomi smart air fryer pro 4.5l – 71 RON plata curier Televizor Samsung diagonala 80 cm – 150 RON plata curier

sau

Tableta Honor Pad – 5 RON plata curier

sau

Aspirator Xiaomi aspirator robot e10 – 5 RON plata curier Cost lunar 33 lei 47 lei 78 lei

Ulterior, din aplicația MyOrange am aflat că mai beneficiez și de trei luni gratuit de YouTube Premium, dar nu știu dacă se aplica și la primele oferte, sau doar la Premiere, cea aleasă de mine:

Inițial am vrut să refuz, că nu aveam nevoie de încă un TV, viteza de internet era ok, prețul cam tot pe acolo la abonamentul meu de DIGI, HBO și HBO Max aveam deja, Netflix îmi plăteam abonament Premium, sistem mesh aveam cumpărat eu. Doar că am făcut ce v-a întrebat Răzvan în sondajul de marțea trecută – am pus AI să compare el ofertele și să vină cu o recomandare dacă să schimb furnizorul și ce tip de abonament să aleg, în caz că trec la Orange. Ca să pot compara mere cu mere, i-am cerut să compare costuri pentru 24 luni de contract, cât aș fi forțat să rămân client Orange. Am primit tabelul de mai jos:

Furnizor Pachet Cost Total 24 luni Bonusuri incluse Valoare estimată bonusuri Cost net (după scăderea bonusurilor) Beneficii principale Dezavantaje Digi Pachet actual 74 lei/lună 1.776 lei N/A 0 lei 1.776 lei – Film Now – HBO+Cinemax – Digi Online – Internet 1 Gbps – Fără Netflix – Fără HBO Max – Fără bonusuri fizice Orange Extra 33 lei/lună 802 lei Cameră supraveghere sau cântar ~250 lei ~552 lei – Internet 1 Gbps – Router Wi-Fi 6 – Canale maghiare – Fără conținut premium – Fără Netflix, HBO Max Orange Supreme 47lei/lună 1.204 lei Friteuză sau prize Wi-Fi ~600 lei ~604 lei – HBO Max Ad-Free – Netflix Basic – Router Wi-Fi 6 – Netflix doar Basic – Fără Film Now Orange Premiere 78 lei/lună 2.027 lei TV Samsung (850 lei) sau tabletă Honor (~750 lei) + 3 luni YouTube Premium (~42 lei) + 24 luni Netflix Standard (~432 lei) + 24 luni HBO Max Basic (~240 lei) ~2.314 lei (-287 lei) (primești mai mult decât plătești) – Internet 2.3 Gbps – Netflix Standard – HBO Max Basic – Wi-Fi 6 Mesh – Bonusuri valoroase – Cost lunar mai mare – HBO Max cu reclame

Practic, pentru doi ani, Copilot (că pe el l-am întrebat) mi-a spus că plătesc cu 287 lei mai puțin și pierd doar canalele proprii de sport și de filme, dacă mă mut de la DIGI. Am zis că pot trăi cu asta, mai ales că meciurile de Premier League (pentru cei mai vechi de aici nu e nevoie să mai specific, dar o fac pentru cei noi – sunt fan Liverpool) s-au mutat pe VOYO. Nota bene, contul de Netflix îl puteam face pe altă adresă de mail, deci l-am putut oferi cuiva din familie, iar routerul și mesh-ul lor sunt compatibile WiFi6, nu 5, cum erau ale mele. Deci numai avantaje, aș putea spune, ceea ce mi-a făcut destul de ușoară decizia.

Pentru cei care nu au chef să analizeze tabelul descriptiv de mai sus, vă las mai jos doar concluziile:

Scenariu Alegere ideală Vrei cel mai mic cost Orange Extra Vrei conținut premium la preț rezonabil Orange Supreme Vrei tot ce e mai bun + gadgeturi + streaming Orange Premiere Vrei să păstrezi Film Now Digi

Ei bine, am zis că merită să investighez măcar dacă pot să mă mut de la DIGI și dacă instalarea e posibilă de către Orange la mine în zonă. Prin urmare, am sunat la call-center DIGI, unde am aflat că nu mai sunt în perioadă contractuală și că nu mă vor taxa suplimentar dacă reziliez cu ei, apoi am programat un tehnician de instalare de la companie portocalie care a certificat că locația mea poate fi cablată cu fibră optică. În plus, am verificat cu vecinii de pe stradă care erau clienți lor, cât de mulțumiți sunt de servicii. 🙂

Ca să pot merge mai departe cu contractarea, am trimis o copie după CI nou pe adresa de mail de la care am primit oferta, am programat instalarea și am așteptat. Aici merită să menționez că, de la persoana care s-a ocupat de ofertarea mea am înțeles că tehnicianul vine direct și instalează noua conexiune, dar a trebuit întâi să vadă el dacă se poate. În caz că veți face aceeași mișcare ca și mine, țineți cont de asta.

După alte două zile de la momentul la care a venit să verifice, același tehnician a venit la instalare, operațiune care a durat cam cât un meci de fotbal. L-am rugat să verifice calitatea semnalului la intrare pe conexiunea veche, ca apoi să o compar cu cea nouă. Așa am aflat că am trecut de la -10 dB la -0,6 dB, iar asta s-a văzut la stabilitatea semnalului de internet și la calitatea recepției pe TV.

Am optat să folosesc doar cele două carduri CI care veneau gratis, nu am mai cerut și pentru cele două televizoare adiționale din casă, pe care le folosesc sporadic. Ce-i drept, acum nu mai pot vedea decât unele canale TV, dar ce-mi lipsește pe ele sunt cele criptate (HBO, de exemplu) sau unele la care nu mă uitam oricum (ceva canale de fashion).

Ce pot să vă spun până acum este că am calitate mai bună la recepția TV, stabilitate și viteză mai mare la internet (vedeți mai jos testele de viteză pe Orange, pentru că la DIGI am uitat să fac print screen), un abonament nou Netflix, 3 luni de YouTube Premium gratis (fix în vacanță), un smart TV nou (a venit la o săptămână după instalare) și un sistem WiFi6 în casă. Revin cu feedback mai prin toamnă, după ce primesc și primele facturi și posibil să am și primele situații în care am nevoie de suport din call-center. Nota bene, față de DIGI, acum văd pe smart TV doar canalele HD pe un stream, nu SD urmat de HD. Deci pierd mai puțin timp cu zappingul. 🙂

Momentan, cei de la DIGI nu mi-au dezactivat contul de pe HBO Max, dar l-am activat oricum eu în aplicația MyOrange, pe aceeași adresă de e-mail, iar accesul la DIGI Online mi-a rămas, cred ca bonus pentru că sunt încă abonat pe partea de telefonie mobilă, deci pot urmări și canalele DIGI Sport!

Bine, nu este totul roz, pentru că abonamentul Netflix nu l-am putut activa – sunt ceva probleme cu aplicația și nu poate nimeni să activeze momentan, am așteptat două zile în plus instalarea, pentru că de la ofertare mi s-a zis ceva eronat, și a trebuit să adaug manual toate gadgeturile din casă în rețea, chiar dacă am păstrat numele și parola. Cred că tot la minusuri pot trece că sunt obligat să ascult comentariul lui Emil Grădinescu, când mă uit la meciuri pe Prima Sport, dar cred că voi trece pe mut, în curând.

Am văzut ulterior că sunt tot mai dese asemenea campanii de atragere de clienți, deci pot bănui că vor mai urma. Așa că, fiți atenți la reclamele din mailbox sau de pe social media ca să nu le ratați!

Disclaimer: Articolul de față nu face parte din vreo campanie și nici nu este susținut de Orange.