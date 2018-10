M-am portat la Telekom. Impresii după două luni de utilizare

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

După 6 ani la cartela Vodafone am decis să trec la un abonament Telekom. M-am săturat să am grija reîncărcării, iar beneficiile incluse în extraopțiune (a se citi traficul de internet) de abia dacă îmi ajungeau două-trei săptămâni. Se fac deja două luni de când m-am portat și pot spune că nu-mi pare rău deloc. Cum telefoanele le cumpăr la liber, am optat pentru abonamentul Mobil 5, cel mai accesibil din oferta operatorului. Acesta include nelimitat minute naționale, 500 SMS-uri naționale și net nelimitat. În mod normal costă 7 Euro (aprox. 32 Lei), însă dacă completezi un formular pe site-ul Telekom primești o reducere promoțională de 2 Euro/lună la portare. În cazul meu, portarea a decurs destul de simplu. Am introdus numărul pe site și am fost contactat la scurt timp de către un operator pentru furnizarea datelor personale. În ziua următoare m-am dus într-un magazin Telekom și am semnat contractul. Am primit pe loc SIM-ul cu numărul provizoriu și am putut utiliza beneficiile incluse în abonament chiar și înaintea finalizării procesului de portare. Am fost foarte încântat și de faptul că nu trebuie să mă leg de o perioadă contractuală de 24 luni, așadar, în caz că nu-mi convine ceva, pot părăsi oricând rețeaua, exact ca la cartelă. Din ce știu, niciun alt operator de telefonie mobilă de la noi din țară nu oferă abonamente fără perioadă minimă contractuală.

Probabil că vă întrebați ce șmecherie e la mijloc și cum de primești net nelimitat pentru doar 23 Lei/lună. Ei bine, există o limitare în ceea ce privește traficul pentru video streaming, acesta realizându-se la o lățime de bandă de maxim 1.5 Mbps, adică suficient cât să vezi în condiții optime un flux 480p. Din ce am descoperit, însă, limitarea se aplică doar pentru aplicația YouTube pentru Android și iOS, restul serviciilor de video streaming, cum ar fi Netflix, HBO Go sau Amazon Prime Video redând fără probleme fluxuri 720p și 1080p. Ce e și mai interesant e că dacă îți faci hotspot și te uiti pe YouTube de pe desktop sau dacă utilizezi o aplicație alternativă, cum ar fi NewPipe, nu mai există nicio limitare. Poți face trafic oricând și oricât, fără să fii taxat suplimentar și fără ca viteza de transfer să-ți fie limitată. Comparativ, Digi Mobil se laudă cu trafic de internet nelimitat, însă te limitează la 128 Kbps după ce depășești pragul de 50 GB într-o lună.

Legat de acoperire, până acum nu există nimic care să mă nemulțumească. Telekom a investit masiv în rețea în ultimii ani și, în ciuda faptului că a renunțat la acordul de roaming cu Orange, acoperirea este foarte bună. În orașe am semnal 4G în 99% din cazuri, iar în mediul rural, din ce am văzut până acum, rareori rămân fără semnal sau cu semnal 2G. Pentru rețeaua 4G vitezele maxime teoretice sunt de 150 și 50 Mbps, pentru downstream, respectiv upstream, și din surse neoficiale știu că în viitorul apropiat se va face trecerea la 4G+. Momentan, rețeaua 4G Telekom operează pe 1800 Mhz (B3) și 800 Mhz (B20) și, spre surprinderea mea, se comportă extrem de bine în ceea ce privește ratele de transfer. Media este undeva pe la 50 Mbps, însă în afara orelor de vârf urcă chiar și până la 120-130 Mbps, adică foarte aproape de maximul teoretic. Desigur, ratele de transfer pot varia destul de mult în funcție de terminalul utilizat, de capabilitatile acestuia de carrier aggregation (trad. agregare de benzi) și de suportul pentru 256QAM (modulație superioară). Pe Pixel 2 XL și Samsung Galaxy S9 am obținut rezultate foarte bune, după cum se poate vedea și mai jos:

Principalul dezavantaj al abonamentului Mobil 5 este lipsa roaming-ului. Nu poți utiliza beneficiile din abonament în afară țării și nu poți nici măcar să primești apeluri. Din fericire, există o soluție. Dacă părăsești țara în mod ocazional, Telekom îți oferă posibilitatea migrării temporare la un abonament cu roaming. Cel mai accesibil este Mobil 8. Costă 10 Euro/lună (TVA inclus) și îți oferă 2.5 GB în roaming în SEE, precum și acces la toate beneficiile de voce din abonament. Alternativ, pentru persoane juridice mai există abonamentul Freedoom Mobile 5, care include nelimitat minute și SMS-uri naționale și internaționale Zona 1, net nelimitat 4G și roaming cu 1.6 GB de trafic în SEE. Acesta din urmă costă 5 Euro fără TVA și, la fel ca Mobil 5, nu are o perioadă minimă contractuală.

Să recapitulăm: Telekom Mobil 5, cu nelimitat minute naționale și net nelimitat 4G, fără perioadă minimă contractuală, la doar 23 Lei/lună. Eu zic că nu e rău deloc. Aștept cu mare interes răspunsul competiției.