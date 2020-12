Posibilul design final al seriei Galaxy S21 a fost dezvaluit

Galaxy S21 va fi lansat in ianuarie 2021, iar designul precum si culorile acestuia au fost din nou scapate pe internet.

Designul adoptat pentru spatele telefonului, cu modului camerei foto integrat in rama de aluminiu arata cel putin deosebit si eu cel putin nu-mi aduc aminte sa-l mai fi vazut la un alt telefon. De asemenea, bumperul va avea o inaltime foarte mica. Asa cum se zvonea inca de acum cateva luni, Galaxy S21 va avea un ecran drept, s-a renuntat la eleganta pentru utilitate, lucru pe care nu pot decat sa-l aplaud. Galaxy S21 Plus va pastra acelasi design, iar cel pentru varianta Ultra va avea un bumper semnificativ mai mare, care va „adaposti” 5 senzori foto in loc de 3.

S21 privit din lateral

Tineti cont ca pozele nu sunt oficiale, dar cu siguranta acesta va fi designul seriei Galaxy S21. Mie mi se pare atragator. Voi ce parere aveti? Parca deja vad meme-urile cu Cyborg din Justice League si modulul camerei foto.

Galaxy S21/ S21 Plus