Review ASUS ROG Phone 3 – un telefon de gaming bun la orice

Seria ROG Phone este clar adresata unui anumit segment. Cei pasionati de jocuri video pe telefon sigur vor alege un ROG Phone nu pentru ca celelalte telefoane flagship nu ar putea rula jocurile, ci pur si simplu pentru ideea ca acesta este dedicat acestei activitati. Astazi o sa va prezint acest telefon si tragem o concluzie la final.

Telefoanele de gaming, din punctul meu de vedere, nu sunt altceva decat niste telefoane normale de tip flagship dar imbracate intr-o alta uniforma. Sunt gandite de asa natura incat sa se incadreze intr-o alta categorie. Iar pe langa design vin si cu cateva elemente software schimbate, dar si cu accesorii in pachet care sa-ti lase impresia ca este un produs special.

In viziunea mea telefoanele de gaming sunt sunt pentru oameni seriosi. Sunt telefoane adresate poate copiilor, desi modelul de fata este destul de scump. Probabil va fi cumparat de catre parinti pentru copilul care vrea sa se joace. Sau le mai vad cumparate de catre cei care vor un telefon diferit. Nu cred ca o persoana normala ar alege un telefon de gaming pentru activitatile zilnice.

De aceea nici cota lor de piata nu este foarte mare. Indiferent despre ce producator vorbim, modelele de gaming nu sunt cele mai vandute deoarece „gamerii” in acest segment sunt putini. Asa ca un astfel de telefon poate fi folosit si la alte activitati. Personal am folosit telefonul pentru gaming cat sa-l testez, dar pana la urma ce poate face acest telefon si nu poate face un Zenfone 7 de exemplu? Sau un alt flagship?

Practic si Zenfone 7 si ROG Phone 3 pot rula orice joc fara probleme, doar ca ROG-ul iti ofera ceva in plus care face experienta mai placuta si te face pe tine sa crezi ca esti mai bun.

Specificatii

Snapdragon 865+

12GB RAM LPDDR5

512GB stocare

Ecran de 6.59 inc AMOLED 144Hz, HDR10+, 650nits, rezolutie 1080 x 2340 pixeli, Gorilla Glass 6

Trei camere principale: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, 13 MP, f/2.4, 125˚, 11mm (ultrawide), 5 MP, f/2.0, (macro)

O camera frontala de 24MP, f/2.0 27mm

Filmare: [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected]/60/240fps, [email protected]; gyro-EIS

Baterie de 6000mAh cu incarcare rapida la 30W si Reverse Charging la 10W

Senzor de amprenta in ecran, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, DTS:X, doua difuzoare

Design

Nu pot ascunde faptul ca este un telefon greu si gros. Este. Insa daca il privesti el arata foarte bine cu sticla pe spate, un logo RGB si cateva linii interesante trase pe spate. Arata bine, dar tinunt in mana pare butucanos, greu, masiv. Intre capacul spate si ecran se afla o rama metalica generoasa, iar ecranul nu este aliniat perfect. Pare cumva iesit din carcasa si in momentul in care treci cu mana peste margine o sa simti ca te agata. Clar nu este un telelefon elegant si nici nu s-a dorit acest lucru.

Pe partea stanga are un port USB Type C prin care telefonul se poate incarca atunci cand te joci. Este gandita in asa fel incat atunci cand te joci in mod landscape cablul sa vina in partea de jos si sa nu te incurce. Tot acolo se monteaza si ventilatorul din pachet care ajuta la racire. Mufa Type C principala este in partea de jos. Nu are jack pentru casti, iar butoanele de control sunt pe partea dreapta.

Insa daca este folosit ventilatorul din pachet atunci regasim si mufa jack si inca un port de alimentare tot USB Type C. Asta mi se pare tare. Acel ventilator este destul de zgomotos dar raceste suplimentar telefonul in sesiunile lungi de gaming. Iar daca vrei sa folosesti niste casti bune le bagi in jack-ul din ventilator.

Deasupra ecranului si sub ecran sunt cele doua difuzoare discret integrate si ce ma bucura sa vad este LED-ul de notificare integrat in difuzorul de sus. Este genial acel LED si tare mi-e dor de el caci prima si ultima oara l-am avut pe un LG G2.

Telefonul are barbie si breton destul de mari si pare ca ASUS nici nu s-a chinuit sa le ascunda. Le-a lasat acolo si a dus ecranul cat s-a putut pana in margine.

Design-ul ramane subiectiv tot timpul si nu spun ca este urat sau frumos. Eu vi l-am prezentat, trageti voi concluziile. Personal imi place cum arata dar nu as putea folosi un telefon atat de greu ca telefon principal.

Ecran

O componenta foarte importanta deoarece este un AMOLED de buna calitate dus la 144Hz si rezolutie 1080 x 2340 pixeli. Poti seta rata de refresh la 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz sau sa il lasi pe automat. Rezolutia nu se schimba si asta m-a bucurat enorm. Daca sunt diferente intre 60 si 144Hz? Oho, categoric. Imediat vezi diferenta.

L-am tinut tot timpul pe 144Hz, nu am folosit deloc modul automat, l-am trecut pe Dark Mode si cam aia a fost. Asa l-am utilizat tot timpul. Ecranul este superb, se vede foarte bine si are o luminozitate maxima de 650 nits. Poate reda continut HDR, culorile sunt impecabile si nu am ce sa ii reprosez. Este un ecran de buna calitate calibrat din fabrica si poate reproduce o gama larga de culori. Este unul dintre cele mai bune ecrane de pe piata la acest capitol.

Iar senzorul integrat in ecran functioneaza fara probleme si este foarte rapid. Cu greu mi-a dat cateva erori dar am trecut cu vederea. Daca se intamplau des va spuneam, dar asa se comporta normal.

Difuzoare

Unele dintre cele mai puternice difuzoare. Mi-au adus aminte de….HTC One M7 si M8. Le mai tineti minte? Vai ce telefoane geniale…Cam asa se aud si difuzoarele acestea, poate chiar mai bine. Volumul este ridicat, au claritate iar in gaming redau perfect efectele speciale. Si melodiile se aud bine.

Autonomie

Bateria de 6000mAh mi-a oferit peste o zi de utilizare in conditiile in care ecranul a fost tot timpul pe 144Hz. La finalul zilei am ramas cu 40% autonomie dupa ce l-am folosit ca telefon principal. Am facut poze, l-am folosit pe Waze, retele sociale, chestii normale. 40% autonomie seara la ora 22:00 cu ecranul la 144Hz si Dark Mode.

Este de apreciat. O autonomie atat de generoasa cu o rata de refresh atat de mare…fara cuvinte. Sunt curios in timp, peste 1-2 ani, cum se va comporta bateria. Pana acum doar de bine.

Software

In mare parte nimic special fata de un alt telefon. Este un Android curat la prima vedere dar ascunde ceva interesant, ceva ce il face sa fie un ROG Phone. Este vorba de Armoury Crate, locul de unde iti poti personaliza si seta telefonul pentru fiecare joc in parte. Este locul de unde poti seta iluminarea, poti vedea statistici in timp real despre joc (FPS, frecventa procesor, temperatura) sau chiar sa inregistrezi ceea ce te joci.

Teste sintetice n-am rulat decat doua, cele de mai sus. Stiti ca noi nu mai pune accent pe ele.

Ai posibilitatea ca in jocurile FPS sa iti pui o tinta pe ecran cum am vazut la monitoarele de gaming profesionale. Poti seta luminozitatea ecranului sau sa o blochezi. Iti ofera optiunea de a bloca apelurile sau mesajele in timp ce te joci. Este o aplicatie extrem de bine gandita pentru gameri. Mai bine va las niste poze si va uitati voi.

Toate jocurile sunt prezentate aici, ofera recomandari de jocuri in functie de rata de refresh a ecranului si poti vedea informatii online despre alti jucatori sau postari legate de acest telefon, de exemplu anumite subiecte despre jocuri sau despre functionalitatea telefonului. Sunt comunitati intregi cu care poti discuta.

Asta il face pe ROG Phone un telefon de gaming. La fel si Modul X, care creste performanta telefonului si iti ofera posibilitatea de a seta anumite functii din joc precum Anti-Aliasing si multe altele.

Fara Mod X si fara Armoury Crate ar fi fost un telefon normal cu un design aparte. Dar functiile oferite de acest software il fac cu adevarat un telefon de gaming. Faptul ca poti inregistra ceea ce te joci, ca poti sa mapezi tastele Air Trigger si sa le folosesti cum vrei tu sau ca ai acces deplin la setarile de grafica ale unui joc il fac complet diferit. O functie tare mi se pare intreruperea comutarii intre retele. De exemplu daca tu esti afara si te joci pe date mobile iar in casa dai de Wi-Fi, ca sa nu iti intrerupe jocul cateva secunde va continua sa mearga tot pe date mobile.

Repet, nu este un telefon pentru un om normal. Este un telefon pentru un om pasionat de gaming care va intelege telefonul si va profita de toate functiile lui. Eu nu sunt in target-ul lui dar inteleg telefonul si nu il judec fara sens.

Camerele foto

Ma asteptam sa stea mai bine, insa dupa ce am inteles pentru ce a fost gandit acest telefon era si normal ca acestea sa nu fie cele mai bune chiar daca telefonul este destul de scump. Cele trei camere foto isi fac treaba bine dar parerea mea este ca alte telefoane flagship se descurca putin mai bine. Doar putin. Ai macro, ultra wide, ofera poze clare dar uneori mai da rateuri la unele cadre.

Pozele mi se par o idee mai slabe decat celelalte camere intalnite in segmentul high end. Doar faptul ca filmeaza 8K ar putea fi un lucru bun, dar este irelevant. Nu ai unde sa folosesti rezolutia asta si este realizata prin crop. Teoretic sunt aceleasi camere intalnite si pe ZenFone, adica unele foarte bune, chiar foarte bune. Poate doar mi se pare mie.

Dar camerele se descurca destul de bine per total. Va las niste capturi foto. Judecati voi. Night Mode-ul isi face treaba bine, cand lumina este puternica HDR-ul pare ca nu poate mai mult, iar culorile sunt naturale.

Concluzie si pret

ROG Phone 3 trebuie inteles inainte de a fi judecat, caci la prima vedere pare un flagship imbracat cu alte straie. Nu este chiar asa. Softul il face diferit, racirea il face diferit, accesoriile compatibile dar si functiile unice precum Air Triggers sunt alte elemente care il deosebesc de un flagship normal.

El se adreseaza gamerilor si consider ca este un telefon excelent la un pret foarte bun in aceasta configuratie: 4599 lei la eMAG.