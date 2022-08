Presupusele specificații pentru NVIDIA RTX 4070 Ti: 7680 nuclee CUDA, 12 GB VRAM GDDR6X și performanțe de RTX 3090 Ti

Deși prețurile plăcilor video au scăzut foarte mult în ultima vreme, achiziționarea unui GPU high-end din generația NVIDIA Ampere s-ar putea să nu fie o alegere chiar inspirată în momentul de față.

Din informațiile pe care le avem până acum, GPU-urile Ada Lovelace vor aduce un spor de performanță semnificativ, iar cele mai importante îmbunătățiri s-ar putea să le vedem pe segmentul de mijloc. Despre RTX 4070 Ti se crede că va avea 7680 de nuclee CUDA, 60 unități SM, 12 GB de memorie RAM GDDR6X cu lățime de bandă de 21 Gbps și TDP de până la 400 W. Mai mult, leaksterii vorbesc de un cache L2 de 48 MB și de 160 unități ROP. Astfel, dacă informațiile sunt adevărate, RTX 4070 Ti va avea cu 25% mai multe nuclee și cache L2 de 12 ori mai mare decât RTX 3070 Ti.

As I have mentioned before, there is an AD104 SKU with a 400W limit.

PG141-SKU331

a full-fat AD104 with 7680FP32

21Gbps 12G GDDR6X

It can easily match RTX 3090 Ti.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) August 1, 2022