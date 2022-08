Primele benchmark-uri cu i7-13700K și i5-13600K în gaming: performanțe cu până la 14% mai bune decât Alder Lake

Procesoarele Intel Raptor Lake vor debuta oficial de abia în toamnă, însă primele loturi de engineering samples au fost produse și au ajuns deja pe mâinile curioșilor.

O publicație din China a evaluat încă de acum două săptămâni mai toate SKU-urile K în teste sintetice, iar acum ne prezintă și câteva rezultate în gaming. Vedetele leak-ului sunt Intel Core i7-13700K și i5-13600K, iar la prima vedere par că se descurcă mult mai bine în jocuri decât modelele echivalente din generația Alder Lake. Consumul este ceva mai mare, dar și performanța este mai bună cu până la 14%.

În medie, în CS:GO, FFXIV, PUBG, Naraka Bladepoint, Apex Legends, Forza Horizon 5, Monster Hunter Rise, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn și 3DMark, i7-13700K este cu 6.65% mai rapid decât i7-12700K la rezoluție 1080p, cu 5.3% mai rapid la 1440p și cu 4.06% mai rapid la 2160p. În ceea ce privește framerate-ul minim, noul model are un avans de 11.37% la rezoluție 1080p, 11.04% la 1440p și 13.04% la 2160p. Și la framerate-ul maxim se observă îmbunătățiri consistente, i7-13700K fiind cu 6.52%, 9.84% și 7.84% mai rapid la rezoluții 1080p, 1440p, respectiv 2160p.

Cât despre modelul de mijloc, i5-13600K, acesta aduce framerate-uri medii cu 11.5% mai mari la rezoluție 1080p, cu 4.64% mai mari la 1440p și cu 2.36% mai mari la 2160p. Framerate-urile minime sunt mai mari cu 14.13% la 1080p, 10.86% la 1440p și 12.23% la 2160p. FPS-ul maxim crește și el cu 12.11% la 1080p, 7.99% la 1440p și 3.26% la 2160p.

Cifrele s-ar putea să fie chiar mai bune pe modelele comerciale, însă existe unele motive de îngrijorare legate de consum și temperaturi. Din câte se pare, i9-13900K ajunge la un consum de peste 400 W în load și nu poate fi ținut în frâu nici cu un AIO de 360 mm.

Via Wccftech