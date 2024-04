Preturile Dacia Spring 2024: porneste de la 11800 euro cu Rabla Plus

Momentul mult asteptat a venit: s-au dat publicitatii preturile pentru noul Dacia Spring 2024. Livrarile incep in septembrie.

Comenzile se vor deschide la finalul lunii aprilie iar primele livrari se vor face in luna septembrie. Preturile sunt urmatoarele:

ESSENTIAL ELECTRIC 45: pret intreg 16.900 euro TVA inclus, pret cu Rabla Plus 11.800 euro TVA inclus

EXPRESSION ELECTRIC 65: 18.900 euro TVA inclus, pret cu Rabla Plus 13.800 euro TVA inclus

EXTREME ELECTRIC 65: 19.900 euro TVA inclus, pret cu Rabla Plus 14.800 euro TVA inclus

Comunicat de presa, mai jos: