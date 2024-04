Samsung Galaxy S24 FE se lanseaza in vara

Seria FE de la Samsung a renascut anul trecut cu S23 FE, iar anul aceasta o sa primim un S24 FE mai devreme decat era cazul. Ultimul FE a fost lansat in octombrie 2023, iar urmatorul model se va arata la fata in vara acestui an.

Se zvoneste ca Samsung ar avea un eveniment Unpacked in iulie, iar acum totul are sens. Ultimele zvonuri spun ca S24 FE vine in vara, deci este clar ca acel eveniment este dedicat acestui telefon.

Informatia vine chiar din Coreea, de la o companie care produce elemente de afisaj, care spune ca deja s-a apucat de productia in masa. Desigur, o sa vedem tot atunci si noua gama de telefoane pliabile. Z Fold 6 si Z Flip 6 isi vor face aparitia tot atunci.

Date tehnice nu avem.