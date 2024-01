Preturile gamei Galaxy S24 de la Samsung pentru Italia au aparut pe internet

Samsung va prezenta Galaxy S24, S24+ si S24 Ultra pe 17 ianuarie in cadrul Galaxy Unpacked. Preturile insa au ajuns pe internet mai repede.

Cel putin cele pentru Italia si cel mai probabil restul Europei . Acestea au fost publicate pe X (fostul Twitter) de catre un leaker de incredere, care anul trecut a publicat preturile pentru gama S23 pentru Spania.

Just my two cents (Italy):

Galaxy S24 128GB = 899 Euro

Galaxy S24 256GB = 959 Euro

Galaxy S24+ 256GB = 1149 Euro

Galaxy S24+ 512GB = 1269 Euro

Galaxy S24 Ultra 256GB = 1449 Euro

Galaxy S24 Ultra 512GB = 1569 Euro

Galaxy S24 Ultra 1TB = 1809 Euro

— Roland Quandt (@rquandt) January 4, 2024