Preturile recomandate de Nvidia pentru gama Super au scapat pe internet plus zvonuri legate de performanta

Nvidia va prezenta in cadrul CES 2024 refreshul pentru placile video RTX 4000.

Iar posibilele preturi recomandate de Nvidia au scapat deja pe internet. Astfel, modelul de referinta pentru RTX 4070 are un pret recomandat de pornire de 599$, in timp ce varianta Ti 799$. RTX 4080 va primi la randul ei tratamentul Super la un pret de pornire de 999$.

In anii recenti insa, preturile de referinta nu au fost mai deloc respectate, asa ca ramane de vazut cand ajung in salbaticie ce preturi vor avea.

In acelasi timp, se zvoneste ca RTX 4070 Ti Super va fi apropiata ca performante actualei RTX 4080, iar RTX 4070 Super actualului RTX 4070 Ti. Sa speram ca preturile vor fi mai bune decat cele practicate pentru actuala gama.

4070Ti-S is on par with 4080 in most of the games.

4070S is on par with 4070Ti in most of the games.

Nvidia’s strategy is that they will never price-cut their products officially. They will launch new products with the same performance at lower prices instead.

— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) January 6, 2024