Prețurile memoriilor RAM încep să se stabilizeze

După aproape jumătate de an în care prețurile memoriilor RAM au crescut extrem de mult, uneori chiar și cu 400%, iată că într-un final vedem și primele semne de stabilizare. Momentan, nu se poate discuta de reduceri de prețuri, producătorii lucrând la capacitate maximă și onorând comenzi aproape exclusiv către data centere, însă prețurile pare că au atins un plafon și stagnează de câteva săptămâni.

Conform datelor de pe PCPartsPicker, un kit dual channel DDR5 de 6000 MT/s cu capacitate de 32 GB costă, în medie, undeva la 500 de dolari – mai scump decât la începutul lunii ianuarie, dar aproape identic cu prețul din urmă cu două săptămâni. Desigur, această stagnare nu înseamnă neapărat că nu vor urma alte valuri de scumpiri, însă, pentru moment, piața pare că și-a găsit un plafon. Fie consumatorii nu mai sunt dispuși să plătească prețuri mai mari, fie cineva din piață a început să acopere necesarul de RAM al segmentului consumer. Oricum ar fi, e o veste bună, mai ales că previziunile analiștilor arătau un scenariu mult mai sumbru pentru începutul acestui an.

Cu toate acestea, prețurile rămân mult elevate, iar față de nivelurile minime, înregistrate chiar anul trecut, memoriile RAM sunt de patru sau cinci ori mai scumpe și afectează grav producția de PC-uri, smartphone-uri și alte dispozitive electronice. E posibil ca piața să rămână la acest nivel timp de câteva săptămâni, după care am putea observa ușoare reduceri de prețuri, însă nu așteptați ca lucrurile să revină la normal prea curând. Memoriile HBM, utilizate de data centerele AI și pentru care producătorii și-au alocat aproape integral resursele, sunt mult mai profitabile decât cele DRAM, au comenzi mari, iar acordurile sunt stabilite pe ani de zile, așadar sunt șanse mici să vedem o creștere substanțială a producției de memorii DRAM până la sfârșitul anului.

Via Tom’s Hardware