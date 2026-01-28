Monitoarele OLED sunt tot mai populare, livrările crescând cu 65% doar anul trecut

În ciuda crizei de memorii RAM, care afectează grav industria PC-urilor, monitoarele OLED cresc rapid în popularitate. E drept, și prețurile au scăzut foarte mult față de acum câțiva ani, tehnologia s-a maturizat, iar unele probleme ale panourilor OLED, cum ar fi burn-in-ul și degradarea prematură, au fost în mare parte rezolvate.

Nu avem statistici de vânzări pentru monitoarele de acest fel direct de la producători, însă știm cam câte panouri OLED destinate acestora au fost livrate de-a lungul anilor, mulțumită datelor de la UBI Research. În 2022, la nivel global, erau livrate doar 500.000 de ecrane OLED destinate monitoarele, așadar tehnologie era aproape irelevantă în industrie. Ulterior, însă, a fost observată o creștere foarte mare. În 2024 se livrau deja peste 2 milioane de ecrane OLED pentru monitoare, adică de aproximativ patru ori mai multe, iar pe parcursul anului 2025 livrările au ajuns la 3.2 milioane de unități, în creștere cu 64% față de anul precedent.

Analiștii estimează că monitoarele OLED se vor menține pe același ritm de creștere și anul acesta, urmând ca, până în 2027, să fie livrate 5 milioane de unități, în creștere cu 56% față de 2025. Chiar dacă PC-urile nu mai sunt la fel de accesibile ca în urmă cu câțiva ani, consumatorii încep să aibă un apetit tot mai mare pentru monitoarele OLED, iar dacă previziunile analiștilor sunt corecte, numărul de unități livrate anual la nivel global ar putea depăși pragul de 15 milioane până în 2030.

Via Wccftech