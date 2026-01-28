Portezi numărul? Iată ce poți face pentru a nu pierde creditul

Dacă treci numărul tău pe cartelă la alt furnizor, îți poți cere banii rămași pe vechea cartelă – dar trebuie să ceri explicit restituirea de la operatorul de la care pleci.

Suma nu se mută automat odată cu portarea, iar operatorul vechi poate percepe o taxă rezonabilă pentru procesare, conform regulilor comunicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Portarea se face simplu: depui cererea la noul furnizor, iar în mod normal numărul se mută în 3 zile lucrătoare – cel târziu în 25 de zile, dacă vrei o dată ulterioară. În ziua portării, serviciul poate fi oprit câteva ore.

Dacă întâmpini probleme cu returnarea creditului, întâi scrii operatorului vechi. Dacă nu rezolvi, poți trimite reclamație online către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, din portalul lor dedicat, unde găsești și pașii și documentele necesare.

Detaliu util pe care mulți îl ratează: dacă te-ai răzgândit, poți cere anularea portării – dar cel târziu cu 24 de ore înainte de momentul programat al mutării, iar solicitarea se face la noul furnizor.

Dreptul de a recupera creditul e corect și necesar – nu ai de ce să pierzi banii plătiți în avans. Important este să faci două lucruri la timp: 1) când semnezi portarea, notează-ți data exactă a mutării și cere din start restituirea creditului la operatorul vechi, 2) păstrează dovada cererii – astfel eviți drumuri și răspunsuri întârziate. Iar dacă nu se rezolvă, formularul online al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații îți scurtează mult așteptarea.