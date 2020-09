Apple a lansat Watch 6 si Watch SE la 279 dolari

Apple a lansat ieri, pe langa cele doua tablete, si doua ceasuri noi. Watch 6 si Watch SE sunt cele doua ceasuri noi, iar cel mai interesant este SE-ul, varianta accesibila.

Watch 6 aduce chipsetul Apple S6, care este cu 20% mai rapid decat S5, un chip U1 pentru antene Ultra Wideband, design similar cu Watch 5, dar culori noi si finisaje noi. Ce integreaza nou este senzorul de puls care poate masura cantitatea de oxigen din sange.

In rest are Always On, altimetru, 7 fete noi si autonomie cu o ora mai buna. Costa 399 dolari in varianta de 40mm si 429 dolari in varianta de 44mm.

Watch SE seamana mult cu Watch 4. Primim acelasi chipset de pe seria 5, senzorul de puls, giroscop, altrimetru AOD si senzor pentru detectia caderii. Costa 279 dolari in varianta de 40mm si 309 dolari in varianta de 44mm.