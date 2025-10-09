OLX a devenit o platformă de evitat

Dacă vreți să vindeți ceva pe OLX prin curier aveți mare grijă. Platforma a introdus un nou sistem de plăți, inutil de complicat și cu risc mare de fraudă. Plățile nu mai sunt procesate de firmele de curierat, ci direct de OLX, iar vânzătorii trebuie să parcurgă un proces de validare a identității. Problema e că alături de această cerință a fost introdusă și o măsură de protecție a achizițiilor, iar din acest motiv plățile ajung să aibă întârzieri foarte mari, uneori de până la 10 zile lucrătoare.

În plus, chiar dacă cumpărătorul a achiziționat un produs prin curier cu verificare, acesta poate deschide oricând o dispută. Dacă aveți ghinionul să dați de un cumpărător de rea-credință, puteți rămâne și fără produs și fără bani. Măsurile de acest fel sunt prezente pe platformele de vânzări internaționale, cum ar fi eBay, de foarte mult timp, iar fraudele sunt la ordinea zilei. Platformele care intermediază tranzacțiile tind să țină partea cumpărătorilor, iar de cele mai multe ori vânzătorii au puține căi de atac. Cel mai bine, dacă intenționați să realizați o vânzare la distanță, alegeți să comandați curierul în afara platformei și să primiți banii în cont de la firma de curierat sau numerar.

De asemenea, dacă vindeți local, în persoană, v-aș recomanda să optați mereu pentru plata cash. Tranzacțiile prin bănci și mai ales prin fintech-uri ca Revolut pot fi anulate. Și nu e o situație ipotetică, ci una foarte des întâlnită în afară. În cazurile de acest fel, cumpărătorul deschide o dispută la banca prin care menționează că nu a autorizat tranzacția, iar vouă vi se retrag banii din cont. La fel ca în cazul vânzărilor la distanță, băncile tind să țină cu presupusele victime, iar voi rămâneți cu paguba.