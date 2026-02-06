Prime Video lansează magazinul de filme în România

Am primit azi un e-mail care m-a surprins complet, pentru că nu exista nicio informație publică despre acest program în România.

Se numește Prime Video Magazin și este, practic, un magazin digital integrat direct în platforma Amazon Prime Video, unde poți găsi, cumpăra sau închiria filme noi, exact ca în marile piețe occidentale.

Noutatea reală este că Prime Video aduce în România filme lansate recent în cinematografe, plus titluri populare și producții clasice, toate într-un singur loc. Practic, devine un fel de videotecă modernă, accesibilă imediat, fără abonamente suplimentare.

Oferta de lansare este neașteptat de agresivă – toate filmele din Prime Video Magazin pot fi închiriate cu 3,99 lei până pe 8 martie 2026. Este un preț foarte mic pentru conținut premium, mai ales comparat cu alte servicii unde închirierea pornește de la 10 – 20 lei.

Din ce am găsit în surse internaționale, acest tip de magazin există deja în Statele Unite, Germania și Marea Britanie, unde Amazon îl folosește pentru a aduce rapid filme noi direct în platformă, uneori chiar la câteva săptămâni după lansarea în cinema. Faptul că apare acum și în România arată că Amazon începe, în sfârșit, să trateze piața locală cu mai multă atenție.

Mi se pare o mișcare excelentă. România a fost mereu o piață secundară pentru Amazon, iar faptul că lansează un serviciu premium aici arată că lucrurile se schimbă. Prețul promoțional este foarte bun, iar dacă vor aduce constant filme noi, Prime Video Magazin poate deveni rapid o alternativă reală la platformele locale de închiriere.

Voi ați primit așa ceva?