Spotify vrea să-ți vândă și cărți tipărite

Spotify face un pas surprinzător și intră oficial pe piața cărților fizice.

Platforma a anunțat un parteneriat cu Bookshop.org, prin care utilizatorii din Statele Unite și Marea Britanie vor putea cumpăra direct din aplicație cărți tipărite, nu doar să asculte audiobookuri. Mișcarea vine ca o extensie firească a eforturilor companiei de a se impune în zona lecturii, după ce audiobooks au fost introduse în 2022 și au devenit un segment aflat în creștere rapidă.

Folosind infrastructura Bookshop.org, Spotify conectează cititorii cu librăriile independente, ceea ce înseamnă că fiecare achiziție contribuie direct la susținerea micilor comercianți de carte. În aplicație, utilizatorilor le va apărea butonul „Add to your bookshelf at home“, care îi trimite către pagina de cumpărare gestionată exclusiv de Bookshop.org. Spotify nu se ocupă de livrare, ci doar facilitează descoperirea și tranzacția.

În paralel, compania lansează și Page Match, o funcție ingenioasă care permite trecerea instantanee între cititul în format fizic sau ebook și audiobook. Tot ce trebuie să faci este să scanezi cu camera telefonului pagina pe care ai rămas, iar aplicația va continua audiobook-ul exact din punctul potrivit. O funcție inversă permite și revenirea din audiobook în cartea fizică. Page Match va fi disponibilă pe majoritatea titlurilor în limba engleză și se va extinde către toți utilizatorii până la finalul lunii februarie.

Spotify introduce și alte îmbunătățiri în zona audiobookurilor, cum ar fi Recaps (rezumate rapide care te ajută să revii în poveste), precum și traduceri și acces offline pentru versurile melodiilor, parte dintr-o serie mai largă de actualizări. Totuși, aceste noutăți vin în contextul unor creșteri de preț la abonamente, ceea ce poate crea reacții mixte în rândul utilizatorilor.

Mi se pare o mișcare inteligentă și bine calculată din partea Spotify. De ani buni încearcă să iasă din zona exclusiv muzicală, iar audiobooks au fost un pas important. Posibilitatea de a cumpăra și citi cărți fizice direct din aplicație duce platforma în direcția unui ecosistem complet, unde descoperi, citești și asculți în același loc. În același timp, colaborarea cu Bookshop.org arată o dorință reală de a sprijini librăriile independente, ceea ce e un contrast puternic față de giganți precum Amazon. Singurul risc, în opinia mea, este supraîncărcarea aplicației: Spotify devine tot mai complex, și nu toți utilizatorii își doresc un „super-app”. Dar pentru cei pasionați de cărți, această integrare poate fi excelentă.

