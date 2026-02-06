Mânerele ușilor de la mașini trebuie să fie MECANIEC și VIZIBILE – China a publicat un nou standard valabil din 2027

Când am văzut prima dată mânerele de uși de la Tesla, nu pot să zic că am fost dat pe spate. Mi-a plăcut ideea de integrare, faptul că sunt ascunse în portieră, dar sistemul de deschidere mi se pare și astăzi unul prost gândit. Mulți producători au preluat conceptul și l-au dus mai departe, iar în 2026 deja vorbim despre un trend: mânere flush, pop-up, retractabile, uneori complet invizibile până când mașina decide să ți le arate. Problema este că, după destule incidente și accidente, inclusiv unele fatale, s-a văzut foarte clar că acest tip de abordare poate deveni o capcană.

Evident, totul a pornit de la eficientizare. Tesla a împins obsesiv ideea de eficiență, iar aerodinamica contează în special la mașinile electrice, unde fiecare procent se vede în autonomie. Mânerele clasice sunt niște protuberanțe și, pe hârtie, orice denivelare în fluxul de aer este un minus. Totuși, mi-e greu să cred că un mâner de ușă este elementul care îți aerodinamica, mai ales când ai oglinzi, muchii, roți, pasaje și o mie de alte zone unde poți lucra serios la coeficientul aerodinamic. Da, mânerul flush arată bine și poate aduce un mic câștig, dar prețul plătit în ergonomie și siguranță ajunge să fie prea mare atunci când scenariile reale intră în discuție.

Mulți producători au preluat ideea și au venit cu mânere pop-up, retractabile sau complet ascunse. Pe moment par mișto, arată curat, conferă mașinii un aspect mai elegant și mai modern. Practic, în multe situații sunt mai degrabă o complicație. Gândește-te la un caz banal, de iarnă: îngheață. Ce faci? Cum scoți mânerul din ușă, de ce apuci, unde bagi mâna? Sau un alt scenariu perfect plauzibil: rămâne mașina fără curent, moare bateria de 12V, se blochează un modul, intră sistemul în protecție după un impact. În mod normal, nu ar trebui să fie o dramă, dar devine una când mecanismul de deschidere depinde de o comandă electrică sau de un actuator care nu mai răspunde.

Iar în caz de accident, discuția se schimbă total. Nu mai e despre cât de elegant arată portiera, ci despre cât de repede poți ieși și cât de repede pot interveni cei din afară. Există situații documentate în care, după impact, mașina a luat foc, ușile au rămas blocate, iar cei din exterior nu au reușit să deschidă la timp pentru că portiera nu se deschidea. Mecanismul fiind electric a ramăas fără curent. O să-mi spuneți, pe bună dreptate, că multe modele au și un mecanism mecanic de deschidere în interior. Da, există, doar că de multe ori este prost semnalizat, poziționat ciudat sau ascuns. Iar în panica unui accident, când ai fum, șoc, zgomot și adrenalină, ultimul lucru pe care îl faci este să cauți un mecanism pe care nici nu l-ai folosit vreodată și despre care poate nici nu știai.

Tocmai aici intră în scenă China, care, surprinzător pentru unii, a decis să reglementeze mânerele portierelor. La final de ianuarie 2026, a fost aprobat standardul național obligatoriu GB 48001-2026, care stabilește cerințe de siguranță pentru mânerele ușilor. Nu e o recomandare și nu e un ghid, este un standard cu aplicare obligatorie, iar termenul pentru modelele noi este 1 ianuarie 2027. Pentru modelele deja omologate există o perioadă de tranziție, dar și acolo ținta este clară: până la 1 ianuarie 2029, toate trebuie să se alinieze.

Esența standardului este de bun-simț și, tocmai de aceea, doare. China cere ca ușile să aibă soluții de deschidere mecanică funcțională și clar utilizabilă, atât la interior, cât și la exterior, astfel încât o ușă să poată fi deschisă și în scenarii de urgență, inclusiv când există un eșec al sistemelor electrice sau când mașina a fost implicată într-un impact. Mânerele electrice nu dispar complet din peisaj, dar nu mai pot fi singura cale reală de acces. Cu alte cuvinte, poți să păstrezi designul modern, însă trebuie să oferi un fallback mecanic care nu este doar teoretic, ci și practic, ușor de găsit și de folosit.

Și da, decizia vine în contextul în care tot mai multe modele noi, inclusiv multe electrice și hibride chinezești, au adoptat mânere complet ascunse. În ultimele luni au existat și cazuri intens mediatizate, inclusiv un accident fatal în care s-a discutat tocmai despre dificultatea de a interveni rapid din exterior.

Partea interesantă este că standardul chinez nu îți spune neapărat să revii la mânerele clasice, ieșite în afară, ca la o mașină din 2005. Îți spune să nu te bazezi exclusiv pe electric și pe mecanisme care devin inutile în scenarii limită. Asta lasă loc pentru design inteligent, doar că designul trebuie să fie, în sfârșit, și funcțional. Dacă vrei flush, fă-l flush, dar păstrează un spațiu clar de apucare și o acționare mecanică care merge indiferent dacă mașina are sau nu curent.

Există mașini de acum 15-20 de ani care au integrat foarte elegant mânerele fără să complice nimic. Mânere la care nu tragi ca la ușa de la garaj, ci bagi mâna sub ele și gata. Le-am văzut pe Audi-uri, le-am văzut pe multe modele europene, le-am văzut și pe Dacii vechi, culmea. Erau simple, ergonomice, ușor de folosit iarna, ușor de folosit când ești grăbit, ușor de folosit și de cineva care nu cunoaște mașina. Și, foarte important, funcționau fără să aștepte un motor electric sau un senzor să decidă că ai voie să intri.

Poate că asta este concluzia corectă: nu trebuie reinventată apa caldă ca să obții un câștig marginal de aerodinamică. Poți să faci un mâner discret și elegant, care ajută și la fluxul de aer, dar rămâne un obiect mecanic, intuitiv, pe care îl înțelege instant orice om. Iar dacă o piață precum China ajunge să impună un standard obligatoriu pe tema asta, este un semn că industria a împins trendul prea departe.

Și cum China nu mai este de mult o piață pe care o ignori, ci una care dictează volum, platforme și direcții, sunt șanse mari să vedem corecția asta și în designul global. Nu pentru că producătorii au devenit brusc nostalgici, ci pentru că siguranța, în final, bate estetica.