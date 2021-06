ASUS ROG Strix G513Q cu RTX 3070 si Ryzen 9 5900HX – suficient pentru gaming sau apelam la DLSS?

M-am gandit sa va prezint un laptop de gaming foarte intesant de la ASUS, dar in acelasi timp sa va vorbesc si despre DLSS-ul de la Nvidia pe noile placi din seria RTX 3000. Eu zic ca a iesit un material interesant si merita sa-l cititi daca va pasioneaza gaming-ul.

ASUS are cele mai multe laptop-uri cu RTX 3000 din piata. Cum placile video pentru desktop-uri sunt o mare problema in perioada asta, multi au migrat catre laptop-uri deoarece au preturi bune (sa zicem) si sunt deja suficient de puternice pentru a rula orice. Iti poti conecta un monitor daca vrei sa te joci la o diagonala mai mare si gata.

Culmea ca producatorii de laptop-uri nu au probleme stocurile de placi video, ceea ce ma duce cu gandul ca atat Nvidia cat si AMD mizeaza pe solutiile lor de mobile, lasand la final productia pentru desktop-uri. Este doar parerea mea.

Am testat ASUS ROG Strix G513, un laptop foarte performant ce vine echipat cu AMD Ryzen 9 5900HX si RTX 3070. Ce combinatie frumoasa, nu-i asa?

Cum nu prea am avut laptop-uri cu AMD la test profit de orice moment, asa ca am folosit acest laptop bine de tot in multe jocuri, am facut teste cu el si am ramas cu o concluzie foarte placuta. In momentul acesta eu nu mai pot recomanda nimanui laptop-uri cu procesoare Intel. Diferenta dintre Intel si AMD este uriasa din toate punctele de vedere, o sa vedeti mai jos.

In acelasi timp vreau sa va vorbesc si despre Nvidia DLSS. Important de stiut cum functioneaza cu noile placi RTX 3000, daca sporul de performanta este notabil si daca avem de suferit la capitolul calitate. Aflam impreuna.

Pentru inceput doua-trei vorbe despre laptop:

Ecranul este excelent. Rezolutie 2K, 3ms, 165Hz, IPS si suprafata mată care se descurca excelent in bataia directa a soarelui. Am stat intr-un birou cu fereastra in spatele meu si vedeam in continuare bine pe ecran. Culorile mi se par foarte bune, este suficient de luminos si de rapid.

Constructie de nota 10. Il vezi si il simti ca este de calitate. Oriunde pui mana sunt materiale premium, placute la atingere si iti lasa senzatia de laptop durabil.

Tastatura este fooooarte moale la atingere. Este foarte silentioasa si cumva nu trebuie sa apesi cu o forta mare pe taste. Este iluminata si confortabila la scris.

Trackpad-ul functioneaza ireprosabil.

Porturile sunt corect amplasate in spatele laptop-ului, iar pe lateral gasim doar 2 USB-uri si un jack de casti. Restul sunt pe spate: alimentare, LAN, HDMI, USB Type C cu alimentare si USB.

Poate fi alimentat doar prin USB Type C pana la 100W. Daca aveti nevoie de laptop in regim office poate functiona doar pe USB Type C. Primeste maxim 100W si este suficient pentru orice activitate. Puteti chiar sa va si jucati cu cei 100W deoarece procesorul nu consuma mult si nici placa video, dar trebuie tinut pe un regim economic.

Sistemul audio este excelent, iar microfoanele au AI Noise Cancelation. Nu prea am vazut tehnologia asta pe laptop-uri dar functioneaza incredibil de bine.

Racirea – cred ca meritul in acest caz este datorat atat lui ASUS cat si lui AMD. Lui ASUS pentru ca a conceput un sistem de racire performant. AMD in schimb a produs un procesor excelent care se poate overclocka si totusi nu se incinge. In modul Turbo nu a depasit 96 de grade dupa 30 de min de stres test.

Armoury Crate – este poate cel mai bine pus la punct Control Center de pe un laptop. De aici poti seta orice iti trece tie prin cap. Are inclusiv moduri de imagine in functie de activitatea pe care o desfasori, poti dezactiva placa video, poti face OC la procesor si multe altele. Am atasat doar 4 capturi cu ce mi s-a parut mie mai interesant acolo.

Nu cred ca are sens sa va mai spun ca pe o asemenea configuratie ruleaza orice joc din prezent la detalii Ultra. Nu exista joc pe care acest laptop sa nu-l ruleze cu peste 50FPS-uri cu toate detalii grafice la maxim. Poate sunt 2-3 exceptii care vor rula cu putin sub 50FPS, dar sa fim seriosi….

Ideea este alta. Cu un asemenea laptop nu o sa ai probleme in nici un joc, dar sunt anumite titluri ce necesita un numar mai mare de FPS-uri pentru a fi jucate corect, de exemplu jocurile competitive. Dar sunt si utilizatori care prefera sa se joace cu un numar mare de FPS-uri, ca doar de aia s-au inventat monitoarele cu 240Hz.

Pentru asta exista o rezolvare: DLSS-ul de la Nvidia. Evident ca nu toate jocurile au aceasta tehnologie, dar cele care au sunt uimitoare. Ce a reusit Nvidia cu DLSS este pur si simplu magie, chiar daca la prima vedere nu pare. Performanta oferita, dubla in unele cazuri, este fix ce ai nevoie atunci cand laptop-ul nu mai poate. Sau desktop-ul.

In cazul de fata am rulat cateva jocuri cu DLSS activat/dezactivat ca sa vad diferentele. Daca mai tineti minte am facut asta si pe generatia anterioara, insa sporul de performanta ar trebui sa fie mare intre cele doua generatii, 2000 si 3000.

Death Standing, CoD Warzone, CoD MW, Control sau Shadow of the Tomb Raider sunt doar cateva dintre jocurile cu DLSS, dar eu pe acestea le-am testat.

Astfel, in Control am avut 50FPS cu RTX On si rezolutie 2K, iar cand am activat DLSS am trecut imediat la 80FPS. Fix atat am avut si cu generatia 2000, dar in rezolutie Full HD. Eu zic ca este un salt bun tinand cont ca si rezolutia a crescut.

La fel am patit si in CoD Warzone. In rezolutie 2K si setari maxime aveam in jur de 70-80FPS-uri, iar cu DLSS On am sarit de 150 FPS-uri. Nu am simtit nici o diferenta de calitate, nu pe un laptop de 15 inch.

Ca sa intelegeti mai bine ce face DLSS puteti citi articolele mai vechi. Ideea este ca iti scade rezolutia si compenseaza cu AI. Credeti-ma ca pe un monitor de 15 inch de laptop nu o sa vedeti nici o diferenta.

Death Stranding, un alt joc superb pe care vi-l recomand alaturi de Control. Acesta rula cu 30FPS pe un RTX 2060 si cu DLSS On a sarit la 60FPS. Acum, cu RTX 3070 si rezolutie 2K lucrurile s-au schimbat. Fara DLSS jocul rula pe detalii maxime cu 50FPS, iar cu DLSS activat m-am bucurat de 100FPS.

Cam asta este sporul de performanta castigat cu noua generatie de placi video.Si tineti cont ca rezolutia a fost mai mare, 2K vs Full HD.

Laptop-ul de fata oricum este o bestie, dar nici ce a realizat Nvidia nu este de ici de colo. Merita laudati acolo unde este cazul, iar in ziua de azi sa ai la purtator un laptop de doar cateva kg pe care sa poti rula orice joc iti doresti la un nivel atat de avansat….este o vis devenit realitate.