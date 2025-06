Primele teste în gaming cu NVIDIA RTX PRO 6000: performanțe cu până la 14% mai bune decât RTX 5090, dar la un preț de peste 10.000 euro

GPU-urile din seria RTX PRO sunt mai puțin cunoscute printre gameri, fiind destinate stațiilor de lucru de înaltă performanță și având prețuri chiar și de 5, 6 ori mai mari decât modelele echivalente de gaming. Totuși, de dragul experimentului, Der8auer a achiziționat vârful de gamă RTX 6000 Pro, care costă peste 10.000 euro în Europa și l-a trecut prin mai multe teste de gaming. În materie de dotări, GPU-ul are la bază die-ul GB202, similar cu cel de pe vârful de gamă consumer RTX 5090, dar cu 10% mai multe nuclee CUDA, RT, tensor și unități ROP. De asemenea, acesta are și o cantitate mult mai mare de memorie RAM, fiind proiectat pentru aplicații de inteligență artificială, modelare 3D și alte activități intensive la nivel de GPU. Sosește cu 96 GB GDDR7 (vs 32 GB cât găsim pe RTX 5090), iar asta îi conferă o longevitate mult mai mare decât modelul consumer.

Și cu toate că nu este optimizat pentru gaming și nu are nici măcar drivere Game Ready, ci doar de tip NVIDIA Studio, RTX 6000 Pro asigură, în medie, performanțe cu 10% mai bune decât RTX 5090 în gaming. În benchmark-ul 3D Mark Time Spy Extreme GT1 este cu 13% mai rapid, în timp ce în jocuri, cum ar fi CyberPunk 2077 și Remnant 2, la detalii ridicate și rezoluție 4K, asigură framerate-uri medii cu până la 14% mai mari. RTX 6000 PRO are însă un consum ceva mai mare de energie, care urcă aproape liniar cu performanța. Astfel, în cele mai multe cazuri, o performanță cu 10% mai bună decât RTX 5090 atrage după sine și un consum cu 10% mai mare. Toate testele realizate de Der8auer le găsiți în videoclipul de mai jos:



Însă, așa cum menționează și YouTuber-ul, în ciuda performanțelor mai bune, RTX 6000 PRO nu își merită banii dacă este utilizat exclusiv în gaming. Este într-adevăr mai longeviv și cel mai probabil nu va fi limitat vreodată de cantitatea de memorie RAM, dar la un preț de peste 10.000 euro ar fi mai indicat upgrade-ul la fiecare nouă generație de GPU-uri de gaming în locul unei achiziții atât de costisitoare acum.

Via Wccftech