Am primit acces la contul de la Salt Bank

Despre Salt Bank, instituția bancară digitală a celor de la Banca Transilvania am mai scris aici, nu are rost să detaliez prea mult.

Doar că acum am și apucat să văd cum arată aplicația, pentru că am primit acces în modul Early Acces. Așa că, pus pe fapte mari, ca să pot testa cât e realitate din ce au comunicat oamenii de la marketing, mi-am făcut și top-up de pe Revolut. Apropo de asta, procesul de top-up este similar cu cel deja familiar clienților Revolut…

Următorul pas a fost să îmi deschid și cont în euro, dacă tot îl oferă gratuit și să văd câte puncte de fondator am și ce valoare au momentan:

Am văzut că au și opțiuni de depozite sau de creditare, de economisire (la fel, indentic cu cel de la Revolut), dar nu am apucat să fac încă prima plată. Mâine am drum prin oraș și voi încerca serviciile lor, pentru că mi-am adăugat cardul în Apple Pay!

Pentru cei interesați de prima aplicație românească de neobanking, cum îi spun, codul meu de referral este XWHDD7.

PS: Am aflat că Salt din denumirea băncii nu este englezescul pentru sare, ci este cuvânt neaoș, sinonimul pentru salt sau hop. 🙂 Prin urmare, nu este o bancă sărată, ci săltăreață!

PPS: Aș fi fost tentat să cred că Salt vine de la termenul englezesc pentru sare tocmai pentru că sarea e prima formă de salariu oferită de romani soldaților – de aici termenul de soldă sau temerea populară că răsturnatul sării aduce ghinion! În vechime, nefiind frigidere, carnea se păstra mai mult timp în sare, de aici și valoarea ei…