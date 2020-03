Proiect de lege – producatorii de telefoane trebuie sa permita schimbarea bateriei foarte rapid

Un proiect de lege din cadrul UE propune ca producatorii de telefoane mobile sa permita schimbarea bateriei intr-un mod cat mai rapid si usor. O idee foarte buna dar care vine cu niste riscuri.

Chiar daca in acest moment nu se stie foarte clar cum s-ar putea intampla acest lucru, tot ce ne vine in minte acum este detasarea bateriei ca pe vremuri. Nu ar fi o noutate sa existe un capac detasabil care sa permita accesul la bateriei. Sunt smarthone-uri ieftine in prezent care au capac pentru baterie.

Insa evolutia desigin-ului a dus la eliminarea capacului pentru baterie si automat la o rezistenta mai buna pentru apa si praf. Tot prin acest design unibody s-au putut produce telefoane mai subtiri.

Proiectul de lege urmeaza sa fie facut public cu toate informatiile necesare, insa pana atunci noi ne gandim cum ar putea producatorii de smartphone-uri sa realizeze un design nou cu baterie detasabila. Ca idee, Apple nu a avut niciodata un telefon cu baterie detasabila.

Ideea acestui proiect este destul si sigur v-ati dat seama despre ce este vorba. Aceasta se uzeaza prima si este principalul motiv pentru care alegem sa ne cumparam un telefon nou. Daca bateria s-ar putea inlocui rapid si fara costuri prea mari atunci ne-am putea bucura mai mult de telefon.