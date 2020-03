Xiaomi ofera incarcare wireless la 40W

Xiaomi tocmai a facut o demonstratie de forta in care ne prezinta incarcarea wireless la 40W. Tehnologia este posibil sa o vedem implementata chiar anul acesta.

Chiar Vice Presedintele Xiaomi Xhang Cheng a prezentat pe Weibo acesta tehnologie folosind un Xiaomi Mi 10 Pro cu baterie de 4000mAh, usor modificat, si un incarcator wireless care in doar 20 de minute incarca bateria pana la 57%, iar in 40 de minute este deja la 100%.

I guess this technology in mass production will appear in the new Mix series 😊🙏https://t.co/JzEollihIZ

