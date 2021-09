Xiaomi 11T, 11T Pro și 11T Lite au fost anunțate

Xiaomi a anunțat oficial noile sale smartphone-uri high-end: seria 11T. Noua serie include trei modele: Xiaomi 11T, 11T Pro și 11T Lite. Telefoanele sunt echipate însă cu procesoare performante, ecrane fluide și încărcare foarte rapidă, de până la 120W, care permite încărcare completă de la 0 la 100% în sub 20 de minute.

Xiaomi 11T PRO

Modelul are la bord un procesor Snapdragon 888 chipset (cel mai performant, dar sub 888+), are un display de 6.67 inci, cu rezoluție de 1080p+ și refresh rate de 120 Hz, precum și o cameră principală de 108 MP. Bateria de 5000 mAh suportă încărcare rapidă 120W HyperCharge, care permite un ciclu complet în 17 minute. Avem și certificare IP53 și senzor de amprentă pe lateral, iar prețurile pornesc de la 599 Euro (varianta 8/128 GB) și ajung la 750 Euro (varianta 12/256 GB).

Xiaomi 11T

Este asemănător cu cel de mai sus, doar procesorul MediaTek Dimensity 1200-Ultra și încărcare rapidă de 67W fiind diferite. Prețul este de 500 Euro pentru modelul de bază și 550 pentru cel mai performant.

Xiaomi 11T Lite

Aici displayul este de doar 6.5 inci, iar refresh rate-ul de 90 Hz. Sub carcasă se află un procesor Snapdragon 778G, unul extrem de potrivit pentru mid-rangeruri. Camera este și ea inferioară, fiind de 64 MP. De data asta, avem prețuri de 369 Euro și o singura variantă de echipare – 8/128 GB.

Toate trei modelele sunt dual-sim 5G și par a pune accent pe camere și încărcare.

Tot evenimentul de lansare poate fi văzut aici: