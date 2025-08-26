QNAP integrează MCP și lansează MCP Assistant (Beta)

QNAP a anunțat integrarea protocolului MCP (Model Context Protocol) pe sistemele sale NAS, împreună cu lansarea versiunii beta a MCP Assistant, un instrument de administrare prin limbaj natural. Noua funcționalitate permite utilizatorilor să gestioneze NAS-ul prin comenzi simple, fără a mai fi nevoie de interfețe complexe sau cunoștințe tehnice avansate.

MCP Assistant poate executa sarcini precum crearea de foldere partajate, administrarea utilizatorilor, monitorizarea spațiului de stocare sau căutări avansate prin Qsirch. Printre caracteristicile cheie se numără conversațiile contextuale, integrarea multiplatformă (inclusiv cu Claude Desktop, Visual Studio Code și Telegram), precum și controlul detaliat al accesului prin token-uri și permisiuni.

Prin adoptarea timpurie a MCP, QNAP aduce utilizatorilor IT și creatorilor de conținut un mod mai intuitiv și inteligent de a interacționa cu NAS-urile lor. MCP Assistant Beta este disponibil deja pentru testare, iar mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul oficial QNAP.