Razer a lansat colectia de periferice Zenless Zone Zero

Razer a anunțat o colaborare cu HoYoverse pentru lansarea primei colecții oficiale de periferice dedicate jocului Zenless Zone Zero. Noua gamă, intitulată Razer | Zenless Zone Zero Collection, aduce în prim-plan personajul Miyabi și reinterpretează produse emblematice Razer printr-un design inspirat de universul jocului.

Colecția cuprinde patru produse personalizate: scaunul de gaming Razer Iskur V2 X (399,99 USD, disponibil în curând), tastatura mecanică Razer BlackWidow V4 X (189,99 EUR, disponibilă acum la precomandă), mouse-ul Razer Cobra (69,99 EUR, disponibil în curând) și mousepad-ul Razer Gigantus V2 – Medium (39,99 EUR, disponibil în curând). Fiecare dintre acestea îmbină stilul curajos al lui Miyabi cu performanța caracteristică Razer, oferind o experiență de gaming atât practică, cât și de colecție.

Pe lângă designul exclusiv, produsele vin și cu recompense digitale pentru Zenless Zone Zero, permițând jucătorilor să își extindă progresul și în lumea virtuală.

Colecția va fi disponibilă pe Razer.com, în magazinele oficiale și la anumiți retaileri selectați la nivel global, cu mențiunea că scaunul Iskur V2 X nu va fi comercializat în Europa.