Razer Deathadder V4 Pro – singurul mouse de care ai nevoie

De ani buni, seria DeathAdder este coloana vertebrală a ofertei Razer și, în același timp, una dintre cele mai populare familii de mouse-uri de gaming din lume. Eu am trecut natural prin toate iterațiile – de la V2 Pro, la V3 Pro și acum la noul V4 Pro, lansat recent. Întrebarea este simplă: reușește acest model să ducă mai departe legenda și să convingă un utilizator de V3 Pro să facă upgrade?

Pentru mine, DeathAdder V3 Pro a fost și rămâne reperul absolut în materie de mouse-uri de gaming. Forma ergonomică este perfectă pentru mâna mea, senzorul este impecabil, greutatea extrem de redusă face diferența în sesiunile lungi, iar software-ul Razer Synapse este suficient de matur pentru a nu crea frustrări. Tocmai de aceea, V4 Pro are o misiune complicată: să depășească un mouse deja excelent.

Ce aduce nou Razer DeathAdder V4 Pro

Pe hârtie, specificațiile arată o evoluție clară:

Senzor Focus Pro 45K Gen-2 – cu rezoluție de până la 45.000 DPI, tracking la 900 IPS și accelerație de 85G. Este, practic, cel mai precis senzor optic Razer de până acum.

Switch-uri Optice Gen-4 – testate pentru 100 de milioane de click-uri, cu latență extrem de mică și fără riscul de double-click, problemă clasică la switch-urile mecanice.

Polling Rate 8000Hz Gen-2 – cu ajutorul noului dongle, se atinge o rată de actualizare a semnalului wireless de 8.000 de ori pe secundă.

Greutate redusă – doar 56 de grame, o valoare impresionantă pentru un mouse wireless full-size.

Autonomie crescută – până la 150 de ore la 1000Hz și aproximativ 22 de ore la 8000Hz.

Design rafinat – fără iluminare RGB, dar cu o carcasă mai subțire și textură diferită față de V3 Pro.

Comparativ, DeathAdder V3 Pro oferea un senzor Focus Pro 30K (30.000 DPI, 750 IPS, 70G), switch-uri optice Gen-3, aceeași rată de polling de 8000Hz (dar cu dongle-ul clasic), o greutate de 63 de grame și o autonomie de aproximativ 90 de ore.

Diferențe reale vs. diferențe pe hârtie

Dacă pui cele două modele unul lângă altul, vei observa că sunt aproape identice. Forma este aceeași, butoanele principale sunt la fel, iar singura modificare vizibilă ține de separarea butoanelor laterale (Back și Forward) și de mici ajustări la „talpici”.

Greutatea redusă cu 7 grame nu se simte în mod real – cel puțin pentru un gamer obișnuit. Carcasa lui V4 Pro pare ceva mai subțire și dă o senzație diferită în mână, dar nu aș spune că e o schimbare fundamentală. În utilizarea zilnică, dacă vii de pe V3 Pro, vei avea impresia că ții același mouse.

Noul dongle

Aici se simte cea mai mare diferență. Razer a renunțat la dongle-ul mic USB și a introdus un Hemispherical Wireless Dongle – un accesoriu sferic, cu trei LED-uri de status (conexiune, autonomie, polling rate) și cu un design care aduce mai mult a „hub” decât a adaptor clasic.

La prima vedere poate părea incomod: ocupă loc pe birou, are nevoie de cablu până la PC și nu este la fel de discret. Însă beneficiile sunt clare: semnal wireless mai stabil, latență redusă și integrarea tehnologiei HyperSpeed Wireless Gen-2, care elimină micile întreruperi ocazionale întâlnite la V3 Pro. Pentru cine joacă la nivel competitiv, asta poate fi diferența între o experiență impecabilă și una cu frustrări.

Experiență de utilizare

În gaming, DeathAdder V4 Pro se mișcă perfect – dar și V3 Pro făcea asta. Pentru un utilizator obișnuit sau chiar pentru un gamer experimentat, diferențele sunt greu de perceput. Este vorba mai mult de consistență și de siguranța că nu vei avea nicio sincopă în mijlocul unui meci.

Singurul minus pe care l-am simțit ține de zgomotul switch-urilor. Deși optice și rapide, click-urile sunt destul de sonore, ceea ce poate deveni enervant în jocuri care presupun spam constant pe butoane (ex. League of Legends).

Concluzie

Razer DeathAdder V4 Pro este, fără îndoială, unul dintre cele mai avansate mouse-uri de gaming existente. Are cel mai nou senzor, switch-uri rezistente și rapide, greutate extrem de redusă și un nou dongle care garantează conexiuni fără întreruperi.

Dar adevărul este că pentru 99% dintre utilizatori, diferența față de V3 Pro nu este uriașă. Dacă deții deja V3 Pro și ești mulțumit, upgrade-ul nu este obligatoriu. Dacă însă cauți cel mai bun mouse wireless de pe piață, V4 Pro este alegerea evidentă.

Eu l-am găsit în varianta albă la Altex, la prețul de 899 lei. Și, dacă ar fi să-l descriu într-o frază: este un Ferrari al mouse-urilor – dar, ca orice supercar, valoarea lui reală se simte doar dacă știi să-l conduci la limită.