Strainii o lauda, noi o criticam pana in maduva oaselor

Zilele trecut vorbeam cu un prieten care m-a criticat foarte dur pentru alegerea facuta. Ma refer la Duster-ul pe care l-am comandat si astept sa vina anul asta. Am incercat sa ma gandesc de ce strainii lauda Duster-ul, iar noi nu dam doi bani pe masina asta.

Dacia este un brand low-cost care nu vrea sa devina altceva. Iti ofera strictul necesar la o suma decenta de bani, optionale foarte ieftine cu care iti poti dota masina ulterior si o mentenanta ieftina.

Dacia nu a fost, nu este si nici nu va fi un brand care sa rivalizeze cu Volkswagen, Toyota sau alte branduri mult mai scumpe. Nici macar cu Skoda nu poate concura.

Asta inseamna ca in segmentul in care se afla Dacia, practic nu are nici un rival concret. Putem gasi alternative la modeleleDacia, dar nici unele care sa porneasca de la acelasi pret.

Pentru ca asta inseamna Dacia. Pret mai mic decat al concurentei pentur echiparile de baza, strictul necesar pentru o deplasare in siguranta de la A la B si dotari daca platesti.

Nu vad de ce trebuie sa criticam un Sandero sau un Duster ca nu este la fel de bun precum un Polo sau un Tiguan. Vad tot timpul intrebarea „de ce nu pun si Dacia un motor de 2 litri pe Duster?”. Pai nu este cazul. Clientul de Duster nu vrea un 2.0 pe masina asta, altfel nu ar mai fi fost ieftina.

Ma uitam in comentarii la carwow la noul Duster si noul Sandero, si pe cuvant daca am vazut comentarii rele la adresa acestor masini. Oamenii inteleg ca este o masina low-cost sau smart buy si ii cunosc limitele. Stiu la ce este buna si nu au nevoie sa o compare cu un model care costa de 4 ori mai mult.

In schimb, noi aruncam cu noroi in ea pentru ca…motive. Nu stiu nici eu ce au romanii cu Dacia. Probabil nevoia de a epata in public, de a-si arata valoarea prin masini mai scumpe decat casa.

Multi se plang de stelele de siguranta, dar habar nu au sa le interpreteze. „Mai bine fac accident cu caruta decat cu Dacia”. Pentru ca ne este lene sa ne informam suficient despre un anumit subiect si il tratam pe repede inainte.

Am un vecin care sta la 3 case de mine. Toate casele in zona respectiva sunt identice, adica au o inaltime mica, sunt cu un hol lung de 10-15 metri de unde ai acces la camere, si ele foarte mici. Multi si-au renovat casele, le-au modificat. Acest vecin nu, si am vazut asta si pe Google Maps, ca asa imi studiez vecinii. Omul sta intr-o casa cu 3 camere, are doi copii, sta cu socrii dar are un BMW Seria 3 din 2015 la poarta. Unde este logica? Sa inteleg ca tot oamenii astia ma judeca pe mine pentru alegerea facuta? :))

In Romania esti catalogat dupa masina pe care o conduci, dupa ce model de telefon ai si dupa haine. Este gresit sa faci asta si viata mi-a demonstrat de sute de ori ca este gresit sa gandesti asa. Am intalnit oameni pe care nu as fi dat doi bani la prima vedere, dar care pot oricand sa-si cumpere orice masina de 100.000 de euro. Cash, acum! Si nu au iPhone, conduc o masina veche si stau intr-o casa la curte super misto amenajata. Oamenii astia pun accent pe calitatea vietii, pe timpul petrecut cu familia, merg in concedii misto si nu ii intereseaza ce masina conduc.

Nu am facut articolul asta pentru ca as fi un frustrat sau pentru ca ma afecteaza cele spuse in jurul meu. Ci incerc sa ofer si o alta persectiva asupra lucrurilor. Nu esti sarac daca mergi cu bicicleta, transportul in comun sau daca ai o Dacie. Nu esti mai important daca ai un iPhone 13 sau un Xiaomi cand iesi la o cafea si nici haina pe care o porti nu te face mai om decat esti. Sau nu esti.