Data magica este 9 septembrie – atunci vom vedea noile produse Apple

Cred ca anul au asta au fost cele mai mari scurgeri de informatii despre produsele Apple. Am vazut leak-uri inca de anul trecut de cand iPhone 16 NU era lansat, dar deja lumea stia despre iPhone 17. Nu a mai ramas mult si pe 9 septembrie le vom vedea oficial.
Apple a anuntat oficial data de 9 septembrie, asadar mai avem doar cateva zile de asteptat. Despre noua generatie de produse s-a tot scris incat nu mai exista cerneala virtuala pentru asta. Avem deja culorile, specificatiile, dimensiunile dar chiar si huse puse la vanzare. Practic stim tot despre ce va urma sa lanseze Apple.
Eu sunt curios daca cineva de aici va face precomanda pentru noul iPhone. Eu as vrea ca am un 13 Pro Max si simt ca vreau ceva mai rapid si mai bun pe partea foto. Cum spuneam si atunci cand l-am cumparat, nu e un telefon pe care sa il schimb la 2-3 ani. Are deja 4 ani si ar mai merge tinut un an fara probleme ca inclusiv bateria e buna.
Gicu a zis
Eu am Iphone 12 si merge perfect, dar ce ma retine in a trece la un model nou nu este camera, bateria sau lipsa de capabiltiati AI, ci rationamentul economic. Am platit 4000 lei acum 4 ani, sa zicem ca as putea sa il vand cu 1000 (caz fericit) => o gaura de 3000 lei pentru exploatarea unui dispozitiv timp de 4 ani mi se pare exagerata. Nici macar nu am putut sa imi stochez pozele pe el si am fost nevoit sa imi mai cumpar si un NAS pentru asta. La un cost anual de 750 lei brusc devine aproape cea mai costisitoare posesie a mea, dupa masina. Tind sa cred ca urmatorul va fi tot un Iphone dar SH de data asta cu o vechime de 1.5-2ani.