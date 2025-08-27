Data magica este 9 septembrie – atunci vom vedea noile produse Apple

Cred ca anul au asta au fost cele mai mari scurgeri de informatii despre produsele Apple. Am vazut leak-uri inca de anul trecut de cand iPhone 16 NU era lansat, dar deja lumea stia despre iPhone 17. Nu a mai ramas mult si pe 9 septembrie le vom vedea oficial.

Apple a anuntat oficial data de 9 septembrie, asadar mai avem doar cateva zile de asteptat. Despre noua generatie de produse s-a tot scris incat nu mai exista cerneala virtuala pentru asta. Avem deja culorile, specificatiile, dimensiunile dar chiar si huse puse la vanzare. Practic stim tot despre ce va urma sa lanseze Apple.

Eu sunt curios daca cineva de aici va face precomanda pentru noul iPhone. Eu as vrea ca am un 13 Pro Max si simt ca vreau ceva mai rapid si mai bun pe partea foto. Cum spuneam si atunci cand l-am cumparat, nu e un telefon pe care sa il schimb la 2-3 ani. Are deja 4 ani si ar mai merge tinut un an fara probleme ca inclusiv bateria e buna.