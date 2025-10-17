Razer lansează colecția Phantom White – design translucid și vibe retro-futurist pentru gameri

Razer a anunțat extinderea gamei Phantom prin noua colecție Phantom White, o serie elegantă de periferice în alb, cu design translucid și accente retro-futuriste, creată pentru gameri care pun accent pe stil, performanță și iluminare RGB.

Colecția Phantom a debutat în iunie 2025, redefinind estetica echipamentelor de gaming printr-o combinație între designul translucid și integrarea avansată a iluminării Razer Chroma RGB. Noua ediție Phantom White duce mai departe această viziune, aducând o fuziune între nostalgia jocurilor retro și minimalismul modern.

Pentru prima dată, seria se extinde și către zona de gaming mobil, prin Razer Kishi V3 Phantom White Edition, care păstrează aceeași estetică translucidă și le oferă jucătorilor posibilitatea de a se bucura de titlurile preferate oriunde s-ar afla.

Designul Phantom White pune accent pe transparență, detalii fine și armonie vizuală. Carcasele translucide scot în evidență structura internă a produselor, în timp ce efectele RGB devin mai spectaculoase datorită noii arhitecturi.

Colecția include:

Razer Basilisk V3 Pro 35K – Phantom White Edition : mouse de gaming de top, cu carcasă translucidă, 12 zone de iluminare Chroma RGB și ergonomie optimizată pentru sesiuni lungi de joc.

Razer BlackWidow V4 75% – Phantom White Edition : tastatură mecanică hot-swappable cu keycaps translucide, iluminare RGB individuală și design intern rafinat.

Razer Barracuda X Chroma – Phantom White Edition : căști wireless ultra-ușoare cu iluminare RGB în 6 zone și design ce dezvăluie structura internă.

Razer Firefly V2 Pro – Phantom White Edition : primul mouse pad complet iluminat RGB, acum cu strat superior translucid ce scoate în evidență circuitele interne.

Razer Kishi V3 – Phantom White Edition: controller pentru gaming mobil și remote play pe PC, cu un look retro-modern.

Prețuri recomandate (PRP):