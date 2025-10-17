Arena IT

acer nitro 5
acer nitro 5
Zeekr a debutat oficial în România cu trei modele electrice premium
Tot ce trebuie să știți despre: sincronizarea Outlook Calendar cu Google Calendar
Rezultate sondaj: Ați trecut la anvelope de iarnă? (2025)
Un upgrade bine meritat – am trecut de la HDD de 4TB la SSD de 4TB
Sondajul de marți: cat de des schimbați gadget-urile?
Kingston ramane principalul furnizor de module DRAM si in 2024

Practic ei sunt lideri de 22 de ani si diferenta fata de locul 2 este uriasa. Si cu toate astea ei nu sunt producatori de memorii ci integratori, insa au demonstrat ca o pot face foarte bine.

V-am zis, eu folosesc produse Kingston de cand ma stiu, aveam si in primul PC cu DDR tot memorii Kingston. Am folosit cardurile lor de memorie, stick-uri USB si in prezent sunt utilizator de memorii DDR5, SSD-uri, carduri si cititoare. Au avut o cota de piata de 66% in 2024, conform TrendForce, iar anul asta o duc la fel de bine.

 

