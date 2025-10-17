ASUS introduce ProArt PA32KCX: primul monitor profesional mini-LED 8K HDR

ASUS a dezvăluit unul dintre cele mai performante monitoare profesionale cu tehnologie mini-LED de pe piață. Se numește ProArt PA32KCX și oferă un panou de 32 inci cu rezoluție 8K, 4032 de zone de local dimming, respectiv HDR cu luminozitate de până la 1200 niți.

De asemenea, acesta sosește calibrat din fabrică, dispune de colorimetru integrat și promite o acuratețe a culorilor extrem de bună, având o deviație Delta E<1. Nefiind un monitor de gaming, rată de refresh este de doar 60 Hz, însă dispune de cele mai moderne opțiuni de conectică: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 și Thunderbolt 4.

Densitatea de pixeli este de 275 PPI, de aproximativ două ori mai mare față de un monitor 4K la aceeași diagonală, iar spațiul disponibil pentru afișarea conținutului poate fi de până la trei ori mai mare decât la rezoluție 4K. Totodată, cu ajutorul unor IC-uri performante, monitorul nu manifestă, din spusele ASUS, flicker sau variații neplăcute ale luminozității.

ProArt PA32KCX va fi disponibil până la sfârșitul lunii, însă ASUS a dezvăluit încă prețul. Probabil că va costa cel puțin câteva mii de dolari.

Via Tweaktown