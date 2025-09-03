Razer lansează Synapse 4 Open Beta: software creat împreună cu gamerii

Razer, brandul global recunoscut pentru inovațiile sale în domeniul lifestyle-ului pentru gameri, a lansat versiunea Open Beta a Synapse 4, noua generație a software-ului său de configurare pentru periferice.

Această versiune le oferă utilizatorilor acces anticipat la funcții avansate și posibilitatea de a contribui direct la dezvoltarea platformei prin feedback și testare.

Un element central al acestei lansări este Workshop, un hub integrat în Synapse 4 Open Beta, dedicat personalizării și partajării profilurilor de utilizare. Gamerii pot crea, distribui și aplica setări complexe – de la DPI și macrocomenzi, până la efecte RGB Razer Chroma – fără a mai folosi linkuri externe sau fișiere separate. Platforma permite explorarea configurațiilor realizate de alți utilizatori, inclusiv de jucători profesioniști din esports, precum Snip3down, ale căror profiluri sunt disponibile direct în Workshop.

Prin acest program pilot, Razer își reafirmă angajamentul de a dezvolta software în colaborare cu comunitatea. Utilizatorii versiunii Beta vor fi primii care testează noile funcții, influențează direcția dezvoltării și contribuie la rafinarea experienței Synapse. În prezent, Synapse 4 Open Beta suportă profiluri și macrocomenzi, iar integrarea completă cu Chroma este planificată pentru o versiune viitoare.

Versiunea Open Beta este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii interesați, care pot accesa platforma Workshop și se pot implica activ în definirea viitorului ecosistemului Razer.

Pentru mai multe detalii și acces la Synapse 4 Open Beta, accesați acest link.