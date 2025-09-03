Fișa de sinteză: ce trebuie să primești înainte de semnarea unui contract telecom

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția utilizatorilor de servicii de telefonie, internet și televiziune că, potrivit legislației în vigoare, furnizorii sunt obligați să ofere o fișă de sinteză înainte de semnarea oricărui contract.

Acest document este esențial pentru ca utilizatorii să poată compara ofertele disponibile și să ia decizii informate.

Fișa de sinteză trebuie să fie redactată într-un format clar, standardizat și ușor de înțeles, și să fie transmisă pe un suport durabil – fie în format fizic (hârtie), fie digital (PDF trimis prin e-mail sau disponibil pentru descărcare). Documentul include informații esențiale precum:

datele de contact ale furnizorului, inclusiv pentru reclamații;

caracteristicile principale ale serviciilor oferite;

prețurile de activare și taxele recurente;

durata contractului și condițiile de reînnoire/reziliere;

parametrii de calitate ai serviciilor, în special pentru internet;

gradul de accesibilitate pentru utilizatorii cu dizabilități.

Este important ca utilizatorii să citească integral contractul, dar și să verifice cu atenție fișa de sinteză înainte de a-și exprima acordul. În cazul în care, din motive tehnice, fișa nu poate fi oferită imediat, furnizorul este obligat să o transmită cel târziu la livrarea echipamentului sau înainte de începerea serviciului.

Contractul nu poate intra în vigoare fără ca utilizatorul să fi primit fișa de sinteză. Acordul se exprimă prin semnarea acesteia sau a contractului care o include.

Dacă fișa nu a fost pusă la dispoziție, utilizatorii pot sesiza ANCOM. În caz de nerespectare a clauzelor contractuale, reclamațiile se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Microîntreprinderile, ONG-urile și întreprinderile mici pot apela la mediatori autorizați sau instanțe de judecată. ANCOM oferă consiliere, dar nu poate sancționa direct furnizorii.

Pentru orice nelămurire, utilizatorii au dreptul să ceară o copie gratuită a contractului de la furnizor, chiar dacă nu îl mai dețin.