OpenAI vizează India pentru extinderea Stargate: un nou centru de date AI în plan

OpenAI, compania din spatele ChatGPT, analizează posibilitatea construirii unui centru de date Stargate în India, ca parte a unei extinderi globale ambițioase a infrastructurii sale AI.

Proiectul Stargate, lansat în parteneriat cu Oracle, SoftBank, Nvidia și Cisco, are ca obiectiv dezvoltarea unei rețele globale de centre de date capabile să susțină următoarea generație de modele de inteligență artificială.

India este considerată o locație strategică datorită ecosistemului său tehnologic în plină expansiune, a costurilor competitive și a accesului la talente IT. Dacă planul se concretizează, acesta ar marca prima investiție Stargate în Asia de Sud, după ce proiectul a fost deja lansat în SUA și Emiratele Arabe Unite.

Inițiativa Stargate are un buget estimat de 500 miliarde de dolari pentru următorii patru ani, cu scopul de a construi 10 gigawați de capacitate AI. Aceste centre vor utiliza milioane de cipuri specializate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială la scară largă. În SUA, proiectul include deja centre în Texas, Ohio și alte state, iar în Emiratele Arabe Unite a fost inaugurat primul campus internațional Stargate.

OpenAI urmărește să transforme Stargate într-un ecosistem colaborativ, unde partenerii contribuie cu infrastructură, tehnologie și expertiză. În India, proiectul ar putea beneficia de sprijin guvernamental, în contextul în care țara promovează activ investițiile în cloud, AI și digitalizare.

În paralel, OpenAI se confruntă cu provocări legate de coordonarea internațională a proiectului, inclusiv divergențe cu SoftBank privind locațiile viitoare. Cu toate acestea, extinderea Stargate în India ar putea reprezenta un pas decisiv în consolidarea prezenței globale a OpenAI și în democratizarea accesului la AI.

