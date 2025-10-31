Razer stabilește un nou standard în eSports cu modelele Huntsman V3 Pro 8KHz și Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz

Razer ridică din nou ștacheta în lumea tastaturilor de gaming cu noile modele Huntsman V3 Pro 8KHz și Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz, două produse create special pentru profesioniștii din esports. Acestea promit cea mai rapidă și mai precisă experiență de până acum, datorită noilor switch-uri Analog Optical Gen-2 și tehnologiei True 8000 Hz HyperPolling.

Dezvoltate în colaborare cu jucători de top, printre care Nikola „NiKo” Kovač, starul echipei Team Razer și unul dintre cei mai cunoscuți jucători de Counter-Strike din lume, noile tastaturi au fost ajustate fin pentru a oferi latență minimă, răspuns instantaneu și o senzație de apăsare rafinată. NiKo a contribuit direct la procesul de calibrare, oferind feedback bazat pe experiența sa competițională.

Cu o latență de doar 0,58 ms și o viteză de răspuns cu 11% mai bună decât cea a celui mai apropiat competitor, Huntsman V3 Pro 8KHz oferă un avantaj real în orice joc de tip FPS. Cursa de acționare este complet ajustabilă între 0,1 și 4,0 mm, iar funcțiile Rapid Trigger și Razer Snap Tap permit schimbări de direcție și resetări instantanee – esențiale în situațiile de maximă tensiune.

Tastaturile sunt construite din materiale premium: șasiu din aluminiu 5052, spumă fonoabsorbantă, stabilizatori pre-lubrificați și keycap-uri PBT doubleshot. În plus, includ o rotiță multifuncțională și butoane dedicate pentru control media, macro-uri sau ajustări rapide, iar toate setările pot fi salvate direct în tastatură, fără software suplimentar.

Disponibile deja pe Razer.com și în magazinele RazerStore, modelele pornesc de la 249,99 euro pentru varianta Tenkeyless și ajung până la 279,99 euro pentru Huntsman V3 Pro 8KHz full-size. Există și ediții speciale White Edition (259,99 euro) și Esports Green Edition (269,99 euro).