realme a fost un brand de succes in 2020

Am primit pe cale oficiala niste informatii interesante despre realme. Brandul detinut de Oppo, practic divizia mai low cost, s-a bucurat de un real succes in 2020 si continua sa creasca.

Si sa fim sinceri, au sanse mari atat Oppo cu realme cat si Xiaomi sa creasca foarte mult in 2021 mai ales ca Huawei nu mai exista pe piata. Sau…exista dar sunt irelevanti fara GMS. Cel putin pe partea de telefoane.

In 2020, realme a fost compania cu cea mai rapida ascensiune. Au castigat Brand of the Year in Indonezia, India, Egipt, Pakistan si Polonia, cota lor de piata a fost de Top 5 in 12 tari si s-au extins in 61 de piete internationale.

Tot in 2020 a fost compania care a reusit sa vanda intr-un timp record 50 de milioane de telefoane. Nici o alta companie nu a mai vandut atat de multe telefoane intr-un timp scurt. Compania a mai castigat 17 premii la nivel international atat pentru design cat si pentru ideile de business.

realme X2 Pro a primit premii pentru design din partea, Red Dot Design Award si Good Design Award, Golden Pin Award. Tot realme este primul brand care a venit cu tehnologia 5G in segmentul de buget, fiind prima companie care a facut acest lucru. realme 7 5G este un exemplu de telefon si costa sub 300 de dolari.

Publicul tinta al companiei sunt tinerii intre 18 si 25 de ani.