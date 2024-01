realme va oferi telefoane sub 100 de dolari – anunta seria Note

realme are planuri mari in 2024. Vor relansa seria GT si pe alte piete, poate si Romania, dar vor veni si cu telefoane super accesibile sub 100 de dolari. Seria Note este una noua si vom vedea primele telefoane in 2024.

realme este constienta ca nu au mai lansat un GT peste tot in lume, iar aici in Romania am vazut ca multi intreaba de GT3 si GT5, modele de top foarte bune. Din pacate ele n-au ajuns oficial la noi. Anul asta se vor schimba lucrurile.

La langa relansarea seriei GT, realme va veni si cu o serie noua, Note, care ar trebui sa ofere telefoane accesibile sub 100 de dolari. Sky Li, CEO-ul realme, a prezentat intr-o scrisoare deschisa planurile pentru 2024.

ÔÇťSunt ├«nc├óntat s─â ├«mp─ârt─â╚Öesc cu dumneavoastr─â primele ve╚Öti ale realme din noul an. ├Ämi face o imens─â pl─âcere s─â v─â prezint o nou─â strategie pentru realme, denumit─â „Top to Bottom Expansion”, prin care ne extindem portofoliile de produse at├ót ├«n segmentul premium, c├ót ╚Öi ├«n cel de buget. Noua noastr─â serie Note este pozi╚Ťionat─â ca ÔÇťlong-lasting value „, reflect├ónd angajamentul nostru fa╚Ť─â de excelen╚Ť─â pe pia╚Ťa smartphone-urilor entry-level.” Cred c─â modelele emblematice ar trebui s─â construiasc─â brandul, prezent├ónd puterea noastr─â ├«n materie de tehnologie ╚Öi inova╚Ťie, ├«n timp ce seriile entry-level ar trebui s─â construiasc─â volumul, demonstr├ónd standardele noastre ├«n materie de control al calit─â╚Ťii ╚Öi produc╚Ťie.”