realme promite sa aduca tehnologia 5G la peste 100 de milioane de tineri

realme, prin faptul ca este un brand foarte accesibil, doreste sa isi extinda portofoliul si sa oferte mai multe telefoane cu 5G, astfel incat toata lumea sa aiba acces la aceasta tehnologie. Acum cateva ore s-a terminat Summit-ul 5G realizat de realme in parteneriat cu GSMA si Counterpoint, unde s-a discutat despre planurile de extindere a tehnologiei 5G.

“ Începând cu primul nostru model 5G, realme X50, am explorat noi concepte de design și inovații tehnice pentru a aduce utilizatorilor modele 5G mai subțiri, mai performante și mai atrăgătoare. Credem că în era 5G, a ajuta la dezvoltarea și adoptarea acestei noi tehnologii este o misiune importantă pentru realme. Vom lucra din greu pentru a ajuta la popularizarea 5G ascultând tot mai mult nevoile consumatorilor, promovând produse inovative și contribuind la construirea unui ecosistem 5G.” a declarat la summit Madhav Sheth, Vicepreședinte și CEO realme în India și Europa. “realme crede ca 5G este pentru generația tânără, o generaţie ce a crescut împreună cu internetul, care caută modalități de a se conecta și de a se exprima dincolo de lumea fizică. Fiind un brand dedicat consumatorilor tineri, realme încearcă să asculte cu atenție de cererile acestora legate de tehnologia 5G şi să îi implice mai mult în procesul de creare a unei experiențe de utilizare 5G mai bună. Ne punem speranțele în tineri că pot ajuta la răspândirea tehnologiei 5G.” a declarant la summit Johnny Chen, Brand Director realme. În luna mai a acestui an, 60 de țări din întreaga lume au dat drumul la rețeaua 5G, iar 12 dintre ele sunt piețe emergente, majoritatea din Asia. În timp ce acoperirea 5G este încurajatoare, un sondaj efectuat de GSMA arată că rămân alte bariere pentru adoptarea pe scară largă a noii tehnologii în rândul consumatorilor, cum ar fi accesibilitatea dispozitivelor, lipsa competențelor digitale, costurile datelor mobile. Cu toate acestea, tranziția la 5G este inevitabilă peste tot în lume și ne așteptăm ca 5G să aducă 600 miliarde USD economiei globale în următorul deceniu.” A declarat Kalvin Bahia, Principal Economist GSMA Intelligence. Peter Richardson, VP si Co-Founder Counterpoint Research, a confirmat creșterea impresionantă a rețelei 5G, iar prețurile din ce în ce mai mici a telefoanelor a fost unul dintre principalii factori de creștere. „Până la sfârșitul anului trecut am văzut câteva telefoane 5G extrem de competitive oferite în China la prețuri accesibile, realme V3 5G la 145 USD fiind unul dintre cele mai ieftine telefoane. realme contribuie la popularizarea tehnologiei în multe țări cu o serie de produse convingătoare cu specificații excelente la prețuri surprinzător de accesibile” declarat acesta.

realme intentioneaza sa infiinteze peste 10 magazine 5G in intreaga lume, oferind tinerilor spatii exclusive in care sa poata testa tehnologia 5G. realme doreste, de asemenea, sa lanseze si mai multe telefoane cu 5G, ba chiar si un model care sa coste sub 100 de dolari. Va dati seama, 5G la sub 100 de dolari este mare lucru.

O sa vedeti ca acest producator o sa ajunga mare si o sa se extinda rapid inclusiv la noi in tara.