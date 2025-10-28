REDSEC, battle royale-ul free-to-play bazat pe Battlefield 6 va fi disponibil începând de astăzi

Anunțat în urmă cu câteva zile, REDSEC, battle royale-ul bazat pe Battlefield 6, va fi disponibil începând de astăzi, ora 17:00. Judecând pe baza secvențelor de gameplay apărute în online, jocul pare a fi foarte similar cu Call of Duty Warzone, având o hartă extinsă care poate acomoda până la 100 de jucători (sau 25 squad-uri a câte patru jucători), precum și multiple clase și abilități.

La fel ca în Battlefield 6, REDSEC va aduce un mediu destructibil, dar și mai multe tipuri de vehicule, blindate sau de transport.

Va fi disponibil pe PC (EA App și Steam), PlayStation 5 și Xbox Series S|X.