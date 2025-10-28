Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Review EcoFlow River 3 Plus – bateria portabilă care îți duce curentul oriunde
Sondajul de marți: De câte ori ați portat numărul de telefon dintr-o rețea în alta? (2025)
Opinie nepopulară: nu mă deranjează deloc reclamele din aplicațiile de streaming
A inceput Black Friday Devreme la PC Garage – primele produse la reducere
Melodii românești moderne reinterpretate pe stilul anilor 50 folosind inteligența artificială
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

REDSEC, battle royale-ul free-to-play bazat pe Battlefield 6 va fi disponibil începând de astăzi

| Da drumul discutiei! Jocuri Stiri

Anunțat în urmă cu câteva zile, REDSEC, battle royale-ul bazat pe Battlefield 6, va fi disponibil începând de astăzi, ora 17:00. Judecând pe baza secvențelor de gameplay apărute în online, jocul pare a fi foarte similar cu Call of Duty Warzone, având o hartă extinsă care poate acomoda până la 100 de jucători (sau 25 squad-uri a câte patru jucători), precum și multiple clase și abilități.

La fel ca în Battlefield 6, REDSEC va aduce un mediu destructibil, dar și mai multe tipuri de vehicule, blindate sau de transport.

Va fi disponibil pe PC (EA App și Steam), PlayStation 5 și Xbox Series S|X.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.