Amazon va concedia 30.000 de angajați din departamentele corporate

Amazon dorește să-și reducă costurile, așa că va apela din nou la concedieri în departamentele corporate. De data aceasta vor fi concediați aproximativ 30.000 de angajați, cei mai mulți de la ultimul val de concedieri din 2022. Decizia are efect imediat, iar notificările de concediere au început deja să fie trimise.

Amazon nu a comunicat ce departamente vor fi afectate de această decizie, însă unele surse neoficiale menționează că noul val de concedieri va viza în principal departamentele HR, operațiuni, hardware, servicii și Amazon Web Services. De asemenea, pentru a reduce birocrația internă, Amazon va opta și pentru a reducere semnificativă a numărului de manageri, a declarat CEO-ul companiei, Andy Jassy. Totodată, ca urmare a creșterii capabilităților inteligenței artificiale, vor urma alte valuri de concedieri și pentru pozițiile cu activități repetitive care nu necesită personal calificat.

Amazon susține că acest nou val de concedieri este necesar în contextul angajărilor excesive din perioada pandemiei. La acel moment, activitățile interne ale companiei necesitau mult mai mult personal decât în prezent, iar acum Amazon consideră că poate reduce costurile asociate salariilor fără a afecta calitatea produselor și serviciilor. După anunțul noului val de concedieri, acțiunile Amazon au urcat cu 1.2% în ședința de tranzacționare de ieri, ajungând la nivelul de 226.97 dolari.

