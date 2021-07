Review Acer Nitro EI242QR – monitor de gaming ieftin si neasteptat de bun

Acer produce si monitoare si chiar unele foarte bune. Pe langa laptop-urile lor care au evoluat foarte frumos in ultimii 4-5 ani, Acer a crescut frumos si gama de monitoare pentru gaming. Nu produc de azi de ieri monitoare, insa nu stiu de ce acestea nu au fost atat de populare. O sa va prezint un model foarte interesant, ieftin si foarte bun.

Eu am recomandat tot timpul monitoarele Acer. Desi in Romania nu cred ca au o cota de piata atat de mare, eu stiu ca sunt monitoare bune si lumea ar trebui sa le acorde mai multa incredere. Primul meu monitor Acer pe care l-am vazut a fost in urma cu mai bine de 10 ani. Era un model de 23 sau 24 inch format din 2 panouri LCD. Era 3D, Full HD, avea un design foarte misto pentru vremea aia si mi se parea spectaculos cum a fost fabricat.

Am ramas de atunci cu ideea ca Acer are monitoare bune si nu m-am inselat. In ultimii 10-12 ani am vazut diferite modele de monitoare Acer, atat ieftine cat si scumpe, si toate au fost peste asteptari. Cum a fost si acest EI242QR, un model care costa sub 1000 lei, mai precis costa 799 lei la eMAG si jur ca este unul dintre cele mai misto monitoare testate de mine.

Il gasiti pe eMAG fix in varianta asta: VA, 240cd/m2, Full HD, 24 inch, 144Hz, 1ms si FreeSync.

Nu este un monitor wow, insa are elemente care-l fac de luat in calcul daca aveti nevoie de o solutie accesibila si buna.

In primul rand eu am ramas surprins de cat de usor este. Cutia am crezut ca este goala. Puteam sa o tin intr-o mana. Cand l-am scos am avut un soc…placut. Monitor este foarte usor, iar felul in care se monteaza este absolut genial. Pe cuvant.

Piciorul este format din 2 elemente: bucata cu 2 brate care sta pe birou si un bat care face conexiunea dintre talpa si monitor. Doar ca montajul este atat de simplu incat am crezut ca este o gluma la prima vedere, dar este simplu, practic si eficient.

Practic monitorul se clipseaza de suport printr-un simplu click. Ai nevoie doar sa strangi doua suruburi si cam asta a fost tot. Suportul este si el simplu si parca ar fi un puzzle. Mai bine vedeti pozele. Da, suportul arata ca un injector de masina, am vazut si eu 😀

In rest monitorul are o constructie de plastic peste asteptari. Nu scartaie DELOC. Monitoarele accesibile/ieftine au problema cu plasticul. Imediat cum pui mana pe el incepe sa trosneasca, sa scartaie, sa faca urat. Nu este cazul la acest model. L-am strans, l-am pipait, l-am apasat, nimic. Nici un zgomot. Este foarte bine construit, mult peste pretul sau.

Are butoane de volum sub marginea de jos si porturi suficiente si de bun simt: 2x HDMI si 1x DP. Ca idee poate sa stea pe birou si fara suport. Sta chiar drept fara sa fie sprijinit de perete. Mi se pare tare.

Cat despre imaginea, caci asta conteaza pana la urma…este un VA bun. Imaginea nu are cum sa fie rea deloc. La 24 de inch rezolutia Full HD este mai mult decat potrivita. Nu vezi pixelii, panoul nu are probleme de fabricatie si nu am intalnit problemele specifice unui VA.

Nu am mai intalnit de multi ani monitoare cu probleme si probabil de aceea piata este plina de diversi producatori care ofera solutii diverse. Este imposibil sa mai faci panouri proaste in 2021. Acer Nitro EI24QR se vede foarte bine si are culori naturale, deloc suprasaturate. Luminozitatea nu este cea mai mare, dar la banii astia nu poti sa le ai pe toate. Unghiurile de vizualizare sunt excelente.

Nu poti sa-l reglezi decat fata/spate, are reglaje nu are. Este fix, nu se misca de pe birou atunci cand lovesti biroul si…cam atat. Functioneaza fara probleme, are o imagine buna, un montaj usor, o constructie de nota 10 si un pret foarte mic.

Personal nu pot sa-i reprosez nimic in afara de luminozitatea putin slaba, dar deloc deranjanta. Are un alimentator foarte mic in pachet, porturi suficiente si este usor de montat.

Sigur, la acesti bani nu poti avea pretentii de porturi USB, difuzoare, suport de casti, reglaj pe inaltime sau rezolutie mai mare. Dar pentru un simplu gamer care vrea un monitor rapid excelent in jocuri il pot recomanda.