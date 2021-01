Review Acer Predator Triton 500 – un laptop cu i7 10750H si RTX 2080 Max Q Design

Am testat de curand un laptop nou de la Acer cu un hardware puternic. Este probabil ultimul laptop cu RTX 20 pe care il testam deoarece ne pregatim sa primim la test noile modele cu RTX 30.

Partea buna este ca modelele cu RTX 20 vor ramane in continuare pe piata o buna perioada de timp, iar preturile vor scadea. Asa ca daca vreti un laptop bun, nou si care sa va duca jocurile la maxim in urmatorii 2 ani, puteti alege un model din actuala generatia. O sa dureze ceva pana cand laptop-urile cu RTX 30 vor avea preturi normale.

Si acum sa revenim la laptop-ul nostru. Il stiti deja, l-am testat si in alta configuratie. Procesorul il stiti si pe el, am testat probabil zeci de laptop-uri cu acesta la bord. Doar ca Triton 500 este interesant prin prisma placii video si a ecranului de 300Hz.

Nu as vrea sa va mint cu povesti de marketing, iar teste sintetice ati tot vazut cu aceasta configuratie. Vreau doar sa va prezint in mare parte punctele forte si acolo unde consider ca se putea lucra mai bine sa va mentionez partile negative. Daca sunt.

Asadar, Triton 500 are urmatorul hardware:

Procesor: Intel Core i7-10750H

Placa video: RTX 2080 Max-Q Design

RAM: 16GB

Stocare: 500GB SSD

Ecran: 300Hz, Full HD, 15.6 inch

Pare familiar? Pare, pentru ca Helios 300 este destul de similar, doar placa video era 2060 la acel laptop si spatiul de stocare era mai mic. Insa in esenta este acelasi laptop dar mai puternic.

Asa ca daca vreti informatii extra va inviti la review-ul lui Helios 300. De asemenea, design-ul este acelasi, deci puteti citi acel review daca va intereseaza partea de design.

Ce difera cu adevarat sunt performantele din testele sintetice si gaming. Clar procesorul nu are alte performante, este acelasi, insa placa video mai puternica ofera cateva FPS-uri in plus in gaming. Cam asta ar fi singura diferenta notabila.

Sistemul de racire este identic si poate fi setat manual din control center. Din interfata panoului de control puteti seta ventilatoarele dupa bunul plac. Acesta permite si un mic OC, insa este un laptop deci nu v-as recomanda sa faceti asta.

Ecranul este acelasi ca la Helios 300 testat anterior, iar autonomia este tot pe acolo. Teoretic un pic mai slaba, practic nu am vazut nici o diferenta in utilizarea pe baterie. Oricum nu am facut gaming pe baterie.

Sistemul audio este foarte bun si se aude tare si clar. De obicei nici un sistem audio pus pe laptop nu se aude bine, dar sunt modele scumpe cum este si ascesta care integreaza difuzoare de calitate. Chiar se aude bine, iar pe casti ai o amplificare foarte puternica.

In gaming se descurca…excelent. Doar nu va asteptati sa fie o prastie de laptop. Ruleaza orice joc, iar atunci cand vine vorba de placi Nvidia puternice aleg sa testez doar jocuri cu tehnologii Nvidia.

Asa ca am testat laptop-ul in Control, Death Stranding, CoD Cold War si PUBG. Sa ne intelegem: jocurile au rulat pe detalii maxime, rezolutie Full HD si acolo unde am avut Ray Tracing l-am dat pe maxim. Deci nu am facut nici un compromis. Astea sunt rezultatele.

CONTROL 93 Death Stranding 104 CoD Cold War 111 PUBG 142

Pe langa toate acestea trebuie sa mai stiti ca: are G-Sync, o placa video Killer E3100 si o placa de retea Killer ce stie Wi-Fi 6 AX1650, stie DTS:X Ultra, iar ventilatoarele din sistemul de racire sunt unele speciale, de aici si temperaturile bune in load.

Merita sa dai atatia bani pe un laptop? Depinde ce faci cu el si cat ai de gand sa-l folosesti. La Altex intr-o versiune mai bine echipata costa 13.000 lei.