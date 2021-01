Tesla a lansat noua versiune de Model S – atinge 100km/h in sub 1.99 secunde

Tesla a lansat azi noapte noile versiuni de Model S si Model X. Sunt niste facelift-uri reusite cu multe modificari, iar Model S este acum o masina si mai puternica.

Model S are un volan nou denumit Butterfly, are un ecran in spatele lui pentru mici informatii, iar ecranul principal este acum orizontal si mai mare.

Tesla Model S are doua optiuni de motorizare: cu doua motoare Long Range de la 79.990 dolari, autonomie de 672 km, viteza maxima 250km/h si cu trei motoare, 1020CP, 0-100 in sub 1.99 secunde, viteza maxima 326km/h limitata electronic, autonomie de 635km. Pretul pentru aceasta varianta este de 119.000 dolari. Varianta Plus a acestei ultime versiuni ofera o autonomie de 848km, dar si pretul este de 139.000 dolari. Versiunea cu trei motoare se numeste Plaid si a ajuns sa fie cea mai rapida masina de serie produsa vreodata.

Regasim spoilere redesenate, jante noi, plafon din sticla, interior redesenat cu display generos ce ofera o rezolutie 2200 x 1300 pixeli ce poate fi inclinat stanga-dreapta. Exista si un ecran in spate la care se poate monta o consola de jocuri.

Regasim 22 de difuzoare, Active Noise Cancelling si 960W putere maxima. Interiorul poate fi configurat in 3 culori si personal mi se pare ca arata foarte placut, foarte cozy.

Cat despre Model X, acest model a primit aceleasi imbunatatiri. Doar ca prinde suta la ora in 2.6 secunde in cea mai puternica varianta si autonomia este de doar 547km. In versiunea de top are doar 1020 de cai putere.