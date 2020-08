Review Acer Helios 300 – un companion foarte bun pentru gaming

Noul Helios 300 a ajuns si la noi la test. Ne-am bucurat de el in cateva jocuri, am reusit sa ne facem o impresie si acum va prezentam si voua experienta noastra cu el. Dar sa va pregatiti sa scoateti niste banuti din buzunar daca il vreti.

Helios 300, varianta actuala, adica PH-315-53, este echipat cu hardware de ultima generatie. Discutam despre un laptop care integreaza un procesor Intel Core din generatia 10, o placa video RTX si memorie suficienta pentru orice activitate.

Design

Acer Helios 300 arata bine. Plasticul folosit pentru constructia sa este de buna calitate, mat, cu balamale solide la ecran si margini subtiri in jurul ecranului. Se simte bine la atingere, nu lasa impresia de produs slab construit si nici nu am gasit defecte.

In schimb trebuie mentionat capacul care integreaza 2 benzi iluminate si logo-ul Predator. Radiatoarele de la interior sunt tot albastre ca atunci cand este vazut din spate sa arate bine alaturi de iluminarea personalizabila de pe capac.

In ciuda specificatiilor si a unui sistem de racire foarte eficient (vedem mai incolo) laptop-ul nu este foarte gros si nici foarte greu. Dupa cum o sa vedeti in imagini se prezinta bine. Masuratorile sunt astfel: 36 x 25.5 x 2.9 cm.

Pe partea dreapta a laptop-ului sunt amplasate urmatoarele porturi: USB Type C, USB 3.0, mini DP, HDMI. Pe partea stanga: portul pentru alimentare, LAN, 2x USB 3.0, jack audio.

Tastatura este iluminata si puteti sa o setati cum vreti. Include un NumPad, tastele WASD si sagetile sunt intarite si se pot diferentia foarte usor doar printr-o simpla atingere, iar feedback-ul oferit este unul foarte bun. Forta de apasare este o idee mai mare decat la un laptop obisnuit, iar butonul Turbo amplasat deasupra tastaturii ofera un boost de putere prin OC atunci cand te joci.

Specificatii

Procesor: Intel Core i7 10750H 2.6GHz

RAM: 16GB

GPU: RTX 2060

SSD: 1TB RAID 0, M.2

Ecran: FHD 300Hz

Tastatura: RGB

Performante

Helios 300 se descurca bine in jocuri si in aplicatii de tip DaVinci. Am editat pe el cateva clipuri si au fost randate foarte rapid. Performanta in gaming este una obisnuita pentru un astfel de hardware. O sa va las cateva informatii despre FPS-uri imediat, dar cel mai important mi s-a parut sistemul de racire.

Stim foarte bine ca noile procesoare Intel nu sunt tocmai prietenoase si un TDP foarte mare in sarcina. Am rulat multe jocuri si cateva teste sintetice, iar temperatura procesorului nu a depasit nicodata in full load 82 de grade Celsius. Da, sistemul de racire a devenit galagios, dar temperaturile au fost foarte bune.

Pentru stocare s-a optat pentru 1TB pe SSD si RAID 0. Nu are HDD, dar consider ca memoria este suficienta pentru gaming si atat. Vitezele sunt foarte mari deoarece vorbim despre un format RAID 0.

Totusi, Helios 300 este un pic diferit fata de alte modele Acer. De exemplu, Nitro 7 testat de curand are un hardware identic, cel putin la CPU si GPU. Doar ca Helios 300 are un procesor tactat din fabrica la 2.6GHz si poate ajunge pana la 5GHz. In plus ecranul are 300Hz.

In realitate cei 200MHz in plus fata de Nitro 7 nu inseamna mult, dar daca te pasioneaza OC-ul o sa te intereseze. De aceea nici nu exista diferente majore in gaming, drept dovada puteti sa va uitati la FPS-urile obtinute cu Nitro 7 caci sunt identice.

Totusi, placa video RTX 2060 este la posturi pentru a face fata oricarui joc in rezolutie Full HD. Este o placa video pe care o cunoastem bine, un model ce poate rula orice joc in acest moment cu peste 60FPS in rezolutie Full HD.

Include DLSS 2.0 si Ray Tracing, este rece si capabila mai ales pentru casual gaming in FHD. Am testat Minecraft pentru a vedea cum a fost implementata tehnologia RTX, vezi AICI, dar am testat si Control pentru a vedea cum tehnologia DLSS 2.0 imbunatateste experienta in gaming, vezi AICI.

Pret

Pretul pentru o configuratie similara este de 7200 lei. In functie de reduceri il mai gasiti si la 6700 lei. De exemplu la Altex am gasit un model dar are ecranul la 144Hz si costa 6800 lei.